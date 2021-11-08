謝影雪負傷作賽靠食止痛藥　周天成隨隊治療師仗義出手｜羽毛球

香港羽毛球手謝影雪近日受膝傷困擾，上周與拍檔鄧俊文在德國HYLO賽混雙首圈出局。人在異鄉，膝傷纏繞，港隊又沒有跟隊治療師，接下來還要去印尼比賽，幸好謝影雪獲得「高手」相助！她在社交網站透露，中華台北球手周天成的物理治療師高敏珊仗義出手，堅持不收分毫，免費助她療傷，令她短短兩日消腫。治療期間，「高姐」高敏珊還為謝影雪送上窩心的鼓勵，令她十分感動，「做治療做到喊都係第一次」。



【謝影雪在IG感謝高敏珊出手治療】

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謝影雪在上月底法國賽4強止步，她賽後承認打不出水準，因為膝部痛楚，港隊又沒有治療師跟隊到歐洲，她只能服用止痛藥捱住。她之後負傷出戰上周的德國賽，續受膝傷影響，與拍檔鄧俊文在混雙首圈出局。她最新在Instagram透露德國賽後的傷情，「在前幾天比賽後膝蓋到小腿全都是水，連屈膝也沒辦法。本來很擔心，因為只有一個星期去恢復，然後就是印尼的比賽」。

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上月底法國賽後，謝影雪在IG分享自己膝蓋的狀況，除不少「雪粉」留言支持，國際羽聯官方也留下一句「加油加油」。（instagram）

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幸好，謝影雪獲好心人仗義相助，那人是周天成的治療師高敏珊。她表示在高敏珊幫助下，短短兩天已經消腫，「過程中跟我解釋我膝蓋的根底問題。教導了我認識自己身體的狀況，然後怎樣去解決問題。」

謝影雪透露，高敏珊不但治療她的膝傷，還撫慰她的心靈。她續寫：「做治療的過程除了放鬆身體，老師更一直跟我說鼓勵的說話，心靈上受到了很大的感動，做的時候也有眼泛淚光。可能我這樣說大家會覺得我誇張，但是第二天我再帶隊友去學習的時候，同樣的事情也發生在我隊友身上。」她在文未還加上「做治療做到喊都係第一次」的標籤。

鄧俊文和謝影雪意外地在4強落敗。（BWF）

「我的文筆不太好，真的不懂如何去形容內心的感受。老師跟我說，如果不是這次的受傷我們也不會有這樣的機會去認識，去學習。所以真的很衷心感激高老師對我們選手的關懷跟支持！希望日後能再有機會跟你學習！」謝影雪在Instagram上發文感謝高敏珊的仗義出手，並加上「她還堅持分文不取」的標籤。

謝影雪近日到歐洲比賽，膝部受傷患困擾。（資料圖片/高詩琦攝）

「高姐」高敏珊是中華台北男單名將周天成的最強後盾，近年周天成沒有教練隨行，就靠高敏珊在場邊指導及鼓勵。在奧運之前，周天成曾說：「高姐是我最好支持者，我們關係非常好，好像『混雙』一樣，我覺得我們是一起出擊，她在場上幫助我非常多，真的很感謝有這個天使在我身邊。」周天成與高敏珊相識超過10年，兩人一個眼神就能夠溝通到。

【周天成與「高姐」】