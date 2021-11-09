英超｜普巴「一聲嘯」觸傷大腿　射門後慘叫提早離開法國隊

英超曼聯近期戰績差勁，法國中場普巴表現備受抨擊。

普巴在英超停賽，提早返回法國國家隊報到，備戰兩場世界盃外圍賽。隊友未到，他卻先行離去，因為受傷了。



法國傳媒在周一（8日）晚法國隊克萊楓丹大本營拍攝操練。消息指大部分球員仍未離開球會，故此除了主教練迪甘斯及團隊，只有普巴及拜仁慕尼黑守將班捷文柏華特參與。

普巴練射門，不幸受傷。（twitter@brfootball）

球員未到齊，難以練戰術，操練以輕抒腳頭為主，未料出事。普巴練習射門時， 一次起右腳施射後立即大叫，並摸着右腳大腿後方，似是拉傷了。

法國隊隊醫紛紛關注普巴受傷情况。（twitter@brfootball）

影片所見，他頓時收步，變得不良於行，要慢慢步離球場，隊醫亦上前關注情况。法國足總隨後發聲明，普巴將避戰未來兩仗世界盃外圍賽，包括主場對哈薩克及作客芬蘭上陣。法國隊已補選羅馬中場維列度。

普巴在曼聯主場淨吞利物浦5隻光蛋一役，後備上陣僅15分鐘便剷傷拿比基達而領紅牌，被直接驅逐，停賽3場，國際賽期後首仗英超作客屈福特仍須停賽。他在這段停賽期，曾於歐聯分組賽作客阿特蘭大正選上陣，被傳媒一致狠批，名宿里奧費迪南及史高斯均出言斥責。

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普巴為曼聯對阿特蘭大，表現碌碌無為，備受批評。（Getty Images）

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