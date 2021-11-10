普巴慘叫一聲原來拉傷大腿　初步估計緣盡曼聯今年比賽

曼聯中場保羅普巴周一晚在法國國家隊的操練中受傷，拉傷大腿，未能在今月國際賽披甲。據英國《BBC》報道，這位28歲法國國腳將要休戰6至8個星期，相信已經緣盡2021年的比賽。



《BBC》報道指，據初步估計，普巴要養傷6至8星期，預料到2022年才能復出，到時候他與曼聯的合約只餘半年，他有權跟其他球會商議及預簽新合約，待明年夏天以自由身離隊。如果普巴缺陣8周的話，他會錯過2場歐聯分組賽以及10場英超，當中包括對車路士及阿仙奴的大戰。

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普巴練射門，不幸受傷。（twitter@brfootball）

普巴本身在下輪英超對屈福特都要停賽，因為他在上月底對利物浦時被罰紅牌，需要停賽3場，在最近對熱刺及曼城的聯賽，他都要「坐波監」。儘管普巴長期缺陣，但對曼聯的影響不大，因為他最近都失去正選，領隊蘇斯克查喜歡起用麥湯米尼、費特洛迪古斯及般奴費南迪斯踢中場。對久居冷板的雲迪碧克來說，普巴受傷可能是個好消息，少一個人跟他爭中場正選。

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普巴為曼聯對阿特蘭大，表現碌碌無為，備受批評。（Getty Images）

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