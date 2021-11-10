沙維執掌巴塞隆拿頒下八大軍規　重整更衣室紀律延續告魯夫風格

沙維本周正式上任巴塞隆拿主教練，表明要加強紀律，與職球員約法三章，據報頒下8條「軍規」！他在首課操練通知全隊，以後所有球員都要在操練開始前90分鐘抵達訓練基地，遲到者罰款。



沙維首課操練在早上11時開始，但西班牙傳媒表示他在早上9時前已經去到訓練基地準備。在操練前，他先與職球員會面，但由於養傷及參與國際賽，之後只有5名一隊成員參與訓練。

沙維日前在魯營球場正式與巴塞簽約。（路透社）

據西班牙《阿斯報》透露，沙維表明要重整更衣室的紀律，並與職球員約法三章，訂下8條「軍規」，包括以下：

1. 球員必須提早90分鐘抵達訓練基地。

2. 職員必須提早120分鐘抵達訓練基地。

3. 所有球員必須留在甘伯體育城用餐。

4. 遲到者將會被罰款，每次重犯的金額會加倍。

5. 在比賽後的48小時內，不能遲過午夜12時回家。

6. 正選位置完全按訓練表現而定，沒有任何球員保證有正選。

7. 在球季期間，禁止參與高風險活動，例如滑浪。

8. 無論在球會還是度假，球員都是代表巴塞，行為要檢點。

沙維在上任時就講過，要為巴塞帶來新氣象，他說：「我認為一開始，最重要的是有規有矩，對我們自己要有更高要求。跟住，我們要談的是價值、尊重及態度，如果沒有一套價值觀，那麼就不成隊伍。」

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「我不是要嚴苛，但凡事要有規矩。我會從個人及專業方面幫助每位球員。」

「說到底，理念與告魯夫一致。我的第一個防守球員是前鋒，第一個發起進攻的球員是門將。我們要有戰術地去高位逼搶，主導控球。」

另外，英國《太陽報》透露了沙維治軍的六大方針，竟然有一項是針對舊隊友碧基，不容許他私自外遊到其他地方出席商業活動。沙維要求球隊留更多時間在體育城，不准私人訓練，更新醫療服務，貫徹足球風格，並嚴控社交媒體。巧合地，近日傳出碧基打算退役的消息，據指碧基認為他在商業上，包括在台維斯盃，所賺到的比足球更多。

沙維首場領軍的比賽，會在11月20日於主場對愛斯賓奴。

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