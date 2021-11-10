英超專題︱得防中得天下　英超前列6號位逐個捉　曼聯最弱一環

防守中場在現代足球舉足輕重，英超一眾強隊幾乎都在這位置擁有一位世界級球員，部分甚至擁有數位不同風格和作用的頂級手口扣星將。曼聯今季表現低迷，早前與一位資深曼迷討論，對方直指紅魔與爭標對手最大距離，正是在於防中人員級數上的分野。

沒有比較，沒有傷害，細看英超Big 6及今季表現突出的韋斯咸的6號位球員，果然如此。



有曼聯球迷認為，球隊防守中場級數與爭標對手差距巨大，是戰績和表現低迷一大因素。（Getty Images）

4種防守中場

比較各隊的防中之前，先交代一下防中的定義。事實上，中場球員有很多種，可以按位置和功能細緻劃分，就算是進攻中場，也需要負擔防守工作，只是他們的首要責任應是組織和串連進攻，防守為次。相對而言，防守中場主要責任就是做好中場防務，好好保護一條防線，減低失球機會。

防守中場按功能大致可分為4類：攔截型（Ball-Winning Midfielder）、墜後策劃型（Deep-Lying Playmaker）、控制型（Holding Midfielder）和全面形（Complete Defensive Midfielder）。

攔截型防中以破壞對方攻勢和掃蕩為主，車路士防中簡迪（N'Golo Kanté）正是代表人物；墜後策劃型防中擁有卓越控球能力和傳球視野，利用精準傳送為球隊轉守為攻，2017年退役的意大利一代中場派路（Andrea Pirlo）就是最佳典範；控制型防中較側重比賽節奏控制，進攻參與度較低，並不斷以無球跑動為隊友補位。這個位置的球員紀律性十分重要，巴塞隆拿的布斯基斯（Sergio Busquets）、車路士的佐真奴（Jorginho）均為表表者。皇馬的卡斯米路（Casemiro）兼具三者特質，說得上是全面型防中。

以上只是為方便理解防中功能的籠統歸類，事實上，每個防中球員均有不同特質，他們很多時會按照不同比賽戰術需要作出調整，有時專攻其中一瓣，有時要樣樣皆能。

說了一大堆，不如先看看英超前列各隊防中人選，嘗試了解曼迷的絕望真相。

👇點圖睇：英超前列防中比較 👇

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相對爭標對手曼城、車路士、利物浦，以至次一級的阿仙奴甚至是黑馬韋斯咸，陣中全部有一位以上世界級防中，相對而言，曼聯就只有費特和麥湯米尼。有傳言指，領隊蘇斯克查曾要求管理層在今夏買入一名頂級防中，但球會以「中場兵源充足」為由拒絕，換來的是翼鋒辛祖和前鋒C朗拿度。

「你的防中級數如何，你的成績也必如何」，費特和麥湯米尼在大戰中無法為曼聯防線提供有效保護，主場0：5慘敗予利物浦，繼而0：2再負曼城，雖說大部分失球都是來自防線失誤，然而兩人在中場「行行企企」，沒有做好遮線、盯人和搶截功夫，令防守球員壓力大增，出錯機會更大。英超Big 6球隊之中，目前只有剛炒教練的熱刺，聯賽排名低過第六位的曼聯。

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今季曼聯各人的跑動數據，每90分鐘平均跑動最多的是中鋒卡雲尼。（Sky Sports網頁截圖）

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