盧卡古減肥心得｜靠營養師解決消化問題兼收身　感覺從未如此強壯

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-24 16:31

離開曼聯前，比利時前鋒盧卡古的身形笨重，但當他加盟國際米蘭後，明顯減磅，近兩年表現更勝英超時期。盧卡古表示來到意大利球壇後飲食習慣有改變，而且在球會營養師的針對性安排下，表現提升到另一個層次，感覺自己從未如此強大過。在國米官方頻道的節目中，盧卡古大談日常飲食習慣，並分享他的「Keep Fit」心得。

盧卡古在節目中與國米的營養師主管Matteo Pincella對談，講到這兩年在國米的轉變。盧卡古記得加盟國米時接受身體檢查，包括磅重及驗血，讓營養師了解他的體重、體脂比例及肌肉含量。盧卡古說：「我來到這裏，我告訴營養師，我消化有點問題。我又告訴他們，我是個速度具爆炸力的球員，要不斷跑動。他們驗過血，驗過我的排泄物，了解到真實的情況，知道怎去處理。」

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他續說：「我記得不用兩星期，我已經瘦了3到4公斤。比賽方面，我遲一點才感受到好處，大約到2019年10月、11月，我覺得自己各方面都提升到另一層次。」他上季36次聯賽上陣攻入23球，今季暫時26次上陣已入19球，在射手榜僅排在C朗拿度之後。

盧卡古與國米的營養師主管Matteo Pincella對談，講到近兩年的飲食習慣。（網上片段截圖）

盧卡古最愛黑米、蒟蒻及番薯

盧卡古透露，他的餐單中有大量沙律，尤其是午餐，而肉類主要是雞胸肉。在碳水化合物食物方面，盧卡古有三大健康推介，他說：「我很喜歡吃蒟蒻麵，因為卡路里很低，我可以吃很多，又消化得很快。還有番薯及黑米，我喜歡黑米。黑米、蒟蒻及番薯是幫得我最多的食物，在消化方面，令我感覺更佳。」

盧卡古喜歡消化快的食物，因為他之前有消化問題，而且球員都希望比賽時血液是流到肌肉去，而非往腸胃去。食物消化得快，盧卡古在球場上的速度都加快了，他說：「自從我注意到之後，的確幫到我場上的表現。我覺得自己反應及速度都更快。」

戴起眼鏡，講起健康生活，盧卡古幾有專家的感覺。（網上片段截圖）

談到比利時、英國及意大利的飲食習慣，他表示比利時國家隊供應的食物較多元化，會有來自各國的菜式。他還透露自己不愛食早餐，例如在國家隊集訓時，他每朝只會去果汁吧飲果汁，以吸收糖分。盧卡古覺得在國米的餐單很具針對性，每個球員的都不一樣，「因為營養師真的會考慮我們所有活動，首先你要磅重，看看你有多少肌肉，脂肪比率有幾高，還有驗血，看看我有什麼食得，有什麼不可以食。」

盧卡古近兩季在國米的表現比效力曼聯時更佳。（Getty Images）

盧卡古覺得英格蘭球壇較少這樣針對性的餐單，他覺得曼聯在球員營養方面做得不錯，車路士就做得最好。他說：「我在車路士時開始食維他命、魚油等補充品，但去到意大利，這裏令我上到另一個層次，因為我從來未試過感覺到如現在那麼強壯。」除了正餐外，盧卡古會食魚油補充品，亦喜歡服用肉鹼（carnitine）。

他最後勸年輕球員早日了解飲食習慣的重要性，他表示年輕時不理解飲食習慣帶來的幫助，「但到某個年齡，例如我快28歲，你開始覺得營養、補充品重要，睡眠也很重要，細節全部都重要。」他認為良好的飲食習慣，可以幫到球員延長職業生涯。

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