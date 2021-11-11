英超︱普巴開出留隊條件　曼聯難以應承續約談判再陷僵局

曼聯中場保羅普巴，與球會續約談判再次展開曲折離奇的新篇章。

早有傳言指，這位法國球星在人工方面獅子開大口，令有意跟他續約以免落得人財兩失的曼聯難以答應。最新消息指，他要求薪酬超越C朗拿度，才願意留隊。



最新消息指，普巴要求人工與C朗看齊。（Getty Images）

有些人，彷彿永遠是天生贏家。保羅普巴2012年離開母會曼聯後，在祖雲達斯連贏4屆意甲聯賽冠軍，2016年以近9000萬英鎊的紀錄身價重返曼聯。即使他的表現不如預期，仍是球隊中人工最高的球員之一。之後為法國贏得2018世界盃，身價一直上漲。

就算周薪高達29萬英鎊，普巴仍未滿足。他跟曼聯的合約明年6月便屆滿，紅魔早已找他傾談續約事宜，他卻午時花六時變，一時表示願意留隊，一時又改變主意。他宣稱深愛曼聯，卻又在持續拖延之下，拖至快將約滿仍未動筆。來自法國的最新消息，指出他對續約加入一個新要求。

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法國《隊報》稱，普巴「毫無疑問」希望留在曼聯，然而他亦清楚表達自己留效的要求——成為全隊及全英超人工最高的球員。

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今季重返曼聯的C朗拿度，據報周薪高達全隊及全英超最高的48萬英鎊。然而另有版本指出，C朗回到曼聯的年薪「僅為」2000萬英鎊，減薪幅度達23％，周薪約38.5萬英鎊。如果不計C朗拿度，英超人工最高的球員是周薪40萬英鎊的曼城中場奇雲迪布尼。普巴目前人工據報為29萬英鎊。

有指普巴這要求令曼聯難以答應，令續約談判再度陷入僵局。早前已有消息傳出，曼聯已為失去普巴做好心理準備，並打算再轉會市場買入他的替補人選。普巴日前在法國國家隊操練期間拉傷大退，估計最少需養傷兩個月。

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