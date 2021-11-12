「英超獨孤求敗」蘇斯克查　無招勝有招震哥迪奧拿｜足球幻想創作

曼城中場奇雲迪布尼透露，在曼市打吡前夕，領隊哥迪奧拿完全猜不到曼聯主帥蘇斯克查的戰術，難以準備針對性的訓練，網民紛紛大讚（曲）48歲的蘇斯克查已經進入無招勝有招的境界。既然如此，不如腦洞大爆發，以創作力改編《神雕俠侶》的一段內容，送給蘇斯克查。

注意：本文純粹虛構，如有類同肯定出自同道中人



英超熱話｜連哥迪奧拿也摸不透的蘇斯克查 賽前一招KO戰術大師

蘇斯克查「無招」作風，令哥迪奧拿也看不透。（資料圖片／Getty Images）

某個時空中的這一天，哥迪奧拿走進曼徹斯特附近一間廢屋，入面有一部陳舊的電腦，電腦安裝了一隻舊版的Football Manager。

哥迪奧拿見FM畫面甚有興趣，於是慢慢細味，笑道：「FM，你神陣驚人，佩服佩服。」FM出現「載入進度」，發出亮光。哥迪奧拿見這遊戲如此通靈，心中大喜，也伸手按按滑鼠的左鍵。

FM載入進度中，最初很快，隨即變慢，顯示卡中的散熱風扇傳出「轟轟」之聲。哥迪奧拿知數據量大，便耐心守候。FM對RAM及CPU的耗用異常，主機愈來愈熱，哥迪奧拿要開大冷氣才承受得住，心中暗自驚佩。載入了良久，來到一個黑畫面，主機叫了三聲「嘟」，靜候哥迪奧拿反應。

哥迪奧拿見它快將HANG機，心想：「定是有什麼前輩高人玩過的存檔，這FM自是他玩到都忘了換底褲，這卻不可少了禮數。」於是在洞前將底褲脫下，反了另一面再穿上，拜了幾拜，說道：「弟子哥迪奧拿叩見前輩，請恕擅開存檔之罪。」待了片刻，仍然是黑畫面。

在《神雕俠侶》中，楊過遇上獨孤求敗的劍塚及雕兄。（資料圖片）

FM聲效響起，畫面再現。眼見版面黑黝黝地，不知當真是足球奇士之存檔，還是什麼小學雞的SAVE，他心中惴惴，但生死早置度外，便跟按入去。

這畫面資訊不多，看不到三頁，已抵盡頭，畫面中除了一套陣容之外更無別他物。FM在右上角的標示發出亮光，哥迪奧拿按下去，極似一個人的生平，心想：「看來這是一位奇人的故事，儘管FM不會說話，但可用文字告我此人身世。」一抬頭，見畫面上似乎寫得有字，只是黑暗中瞧不清楚。將螢幕的亮度調校至最光後，果然現出三行字來。看那三行字道：

「縱橫江湖三十餘載，贏盡仇寇，敗盡英雄，天下更無抗手，無可奈何，惟隱居深谷，以FM為友。嗚呼，生平求一敵手而不可得，誠寂寥難堪也。」下面落款是：「紅魔蘇斯克查。」

哥迪奧拿將這三行字反來覆去的念了幾遍，既驚且佩，亦體會到了其中的寂寞難堪之意，心想這位前輩奇士只因世上無敵，只得在深谷隱居，則戰術之深湛精妙，實不知到了何等地步。此人號稱「紅魔」，自是曼聯傳奇，名字叫作「克查」，想是走遍天下欲查訪一位克制自己之人，始終未能如願，終於在此處鬱鬱以遊戲當錦標，緬懷前輩風烈，不禁神往。

蘇斯克查已達「無招」境界？！（Getty Images）

他出了一會神，對這位前輩異人越來越是仰慕，不自禁的在FM之前跪拜，拜了四拜，按下進行。或者FM見他對前輩禮數甚恭，似乎心中歡喜，顯示卡內的散熱風扇聲又再響起，遊戲進入到下一天。

哥迪奧拿心想：「這位蘇斯克查前輩的遺言之中稱FM為友，然則此FM雖是遊戲，卻是我的前輩，我稱它為FM兄，確不為過。」於是說道：「FM兄，咱們邂逅相逢，也算有緣，我這便要走。你願在此守住蘇斯克查前輩的存檔呢，還是裝到新機與我大戰三百回合？」主機發出幾聲「嘟」，算是回答。哥迪奧拿卻不懂其意，眼見畫面突然不動，心想：「球壇各位前輩從未提到過蘇斯克查其人，那麼他至少也是六七十年之前的人物。這FM安裝在這部電腦都幾十年，無法更新，自是不能裝到我的新機去。」

他生平除與美斯相互依靠之外，並無一個知已好友，這時與FM相遇，雖是一人一GAME，不知如何竟是十分投緣，關機後頗有點戀戀不捨，走幾步便回頭一望。哥迪奧拿突然間胸間熱血上湧，大聲說道：「FM兄啊FM兄，小弟命不久長，待俗事了結，便重來此處，繼續蘇斯克查前輩的存檔，也不枉此生了。」說著躬身一揖，大踏步便行。

這一日，哥迪奧拿再開FM，早上陽光甚佳，羅致了幾位球員，便至凌晨，惺忪之際按錯一鍵，來到戰術畫面前。那畫面便如一座極大的屏風，沖天而起，上面隱隱得有字。極目上望，瞧清楚是「戰術」兩個大字，他好奇心起：「何以是戰術？難道是蘇斯克查前輩竟然有戰術？」放大畫面，但見勝利十一人，光禿禿的的後備席無人可用，不知當年有人受傷如何是好。

在金庸小說《神雕俠侶》中，男主角楊過透過雕兄的幫助，習得獨孤求敗的劍法，成為一代宗師。獨孤求敗當年在40歲後，逐漸掌握無劍勝有劍的境界。（資料圖片）

只見畫面上「戰術」兩個大字之旁，尚有兩行字體較小的石刻：

「紅魔蘇斯克查既無敵於天下，乃埋陣於斯。

嗚呼！群雄束手，曼聯空利，不亦悲夫！」

哥迪奧拿又驚又羨，只覺這位前輩傲視當世，獨往獨來，與自己性子實有許多相似之處，但說到打遍天下無敵手，自己如何可及。

哥迪奧拿心中一動：「蘇斯克查前輩身具絕世戰術，說不定留下什麼陣法之類。」他點開出第一套戰術，只見有兩行小字：

「淩厲剛猛，無堅不摧，弱冠前以之與挪威群雄爭鋒。」

再看那陣時，十一人俱在前場，鋒芒閃閃。他點開第二套戰術，內裏沒有任何部署及球員陣式，只有兩行小字：

「補時之王，三十歲前所用，絕殺拜仁太險，悔恨無已，乃精修戰術。」

哥迪奧拿也看不穿蘇斯克查的戰術。（資料圖片/路透社）

哥迪奧拿心想：「這少了一套戰術，原來是給他刪除了，不知如何絕殺拜仁，這故事多半永遠無人知曉了。」出了一會神，再按第三套戰術，卻是無從入手。

原來那套戰術的毫無特色，卻是奇怪至極，十一個排成一直線，如同打欖球一樣。哥迪奧拿起用時如何想得到，出乎不意的打場聯賽盃，便拿捏不住，慘敗了十隻光蛋。這次有了防備，先儲存檔案，自是不當一回事。見那陣容沒有前鋒，也沒有後衛，心想：「此陣如此，又怎能使得？何況前鋒後衛都沒有，也算得奇了。」看下戰術中的備註，見兩行小字道：

「零守零攻，血管不通，四十歲前隱於曼聯青年軍。」

哥迪奧拿喃喃念着「零守零攻，血管不通」八字，心中似有所悟，但想世間戰術，不論哪一門哪一派的變化如何不同，總以全守全攻為尚，這套戰利不知怎生使法，可以看到人血管不通，想懷昔賢，不禁神馳久之。

過了良久，去點下一套戰術，這一次又上了個當。他以為前輩又刪除了這套戰術，那知是一套沒有戰術安排的戰術，凝神一看，球員擺位隨意，全是最高自由度，但見下面的備註道：

「四十歲後，前鋒後衛不滯於物，均可為陣。自此精修，漸進於無招勝有招之境。」

哥迪奧拿將戰術恭恭敬敬的關上，浩然長歎，說道：「前輩神技，令人難以想像。」

《東邪西毒終極版》獨孤求敗。（《東邪西毒終極版》劇照）

【本文完！內容改編自金庸《神雕俠侶》】

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