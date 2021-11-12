中超｜高拉特歸化國足後無法上陣　心灰意冷準備重返家鄉落班

效力廣州隊的歸化兵高拉特聲勢浩大的來，即將悄悄地離開。他在2015年以巴甲最佳球員身分空降中超的廣州恒大，幫球隊建立王朝，近年還入籍中國，成為歸化球員，可惜中國足協以至球員及球會都計錯數，高拉特要到2024年才有資格代表國足，到時他已經33歲。既無緣為國足披甲，效力球會廣州隊的財政亦出現問題，高拉特心灰意冷，打算解約回巴西落班，相信他可以重獲巴西國籍。



高拉特打算與廣州隊解約，計劃明年重返巴西落班。（資料圖片/新華社）

巴西傳媒表示，高拉特已經向廣州隊申請解約，勢於明年1月回到家鄉巴甲落班。內地傳媒《足球報》向高拉特經理人求證，也確認了這個消息。報道指高拉特有兩個離隊理由，首先廣州隊的財政已經負擔不起高拉特1500萬歐元的年薪，巴西中場荷西保連奴及教練簡拿華路都已經先後解約離開。

高拉特雖然入籍了中國，但不獲批准為國足上陣。（資料圖片/新華社）

另一方面，高拉特一直盼望為國足出戰國際賽，但計錯數的關係，他要在中國待到2024年才有資格為國足披甲，到時他已經是33歲的老將。高拉特在2015年初到中超落班，但他在2019年被外借回巴甲的彭美拉斯，並不符合連續住滿5年的條件，得不到國際足協批准代表國足出戰國際賽。歸化了中國，卻不能馬上為國足出戰，令到高拉特想離開。

《足球報》指，高拉特入籍中國時是放棄了巴西國籍，但巴西承認雙重國籍，加上高拉特在巴西出世，若果他回到巴西落班的話，相信可以重獲巴西國籍。

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