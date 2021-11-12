西甲｜巴塞黑氣延續　阿古路心臟大件事傳或提早退役

阿根廷前鋒阿古路今季加盟巴塞隆拿，面臨雙輸局面。

這名33歲前鋒早前在賽事中突感不適，須立即退下火線。消息指檢查後發現「大件事」，阿古路的心律不正問題嚴重，或使他提早退役。



阿古路今季從曼城以自由身加盟巴塞隆拿，季初經歷傷患，近期上陣機會漸多。他在上月底西甲主場對艾拉維斯，本季第2次正選上陣，但在上半場後段突然有異樣，顯得呼吸困難。他在軍醫治理後，總算可以自行離場。

阿古路當然按着胸口，神色相當凝重。（路透社）

巴塞事後指阿古路已接受檢查及治療，未來3個月都不能上陣。阿古路事後亦拍攝短片報平安。不過，巴塞所在的加泰隆尼亞地區傳媒引述消息指，阿古路的心律不正問題不輕，心臟問題頗為複雜及嚴重。按現時評估，阿古路甚至有機會未能重返賽場，須提早退役。阿古路今後將接受連串測試，確認狀况，再行判斷足球生涯。

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阿古路疑心臟病發連環圖：

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阿古路加盟巴塞，本應有機會與老友美斯聯袂攻堅。可是，尚未合作，美斯先轉投巴黎聖日耳門。阿古路斯人獨憔悴，開季又受小腿傷患困擾，直至上月中才首次披甲。連同歐聯，阿古路合共為巴塞上陣5次，射入1球，正是在國家打吡射破皇家馬德里。

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