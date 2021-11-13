世界盃外圍賽｜佐真奴又炒12碼　意大利未能絕殺　直接出線現暗湧

應屆歐國盃冠軍意大利出線世盃陷入危機，周六（13日）凌晨世盃外歐洲區C組，意大利主場只能夠1：1逼和瑞士，佐真奴費路完場前12碼宴客，隨時由國家英雄變罪人。

由於意大利未能擊敗直接競爭對手，目前同瑞士同得15分，以2球得失球差優勢排榜首，最後一輪兩隊分途出擊，要爭取直接出線席位存在暗湧！



意大利今仗主場出擊但表現實在麻麻，11分鐘被對手施雲韋迪馬攻陷，至36分鐘意大利憑死球攻勢追平，迪羅倫素接應恩斯治尼左路罰球頂入追平。其後雙方踢法保守，直至補時階段卻掀起高潮，杜文尼高貝拉迪博到12碼，但佐真奴操刀竟然射高，錯失絕失贏波大好機會。

▼球迷拍下佐真奴「炒飛機」一刻▼

Jorginho in the mud pic.twitter.com/8lZHQnhHal — Gabriel Hart 😎 (@1realgaby_) November 12, 2021

佐真奴已連續3次為國家隊操刀12碼宴客。（Getty Images）

意大利目前得失球+11，稍勝瑞士+9，不過藍軍最後一輪要作客北愛爾蘭，而瑞士則主場迎戰保加利亞，將會成為出線生死戰。意大利領隊文仙尼賽後表示：「形勢確實複雜，但我有兩個得失球優勢，只要之後自己贏波，有誰可斷言保加利亞不能對瑞士取得好成績？我們將會躋身世界盃，我肯定。」

佐真奴賽後向球迷鞠躬道歉。（Getty Images）

對於佐真奴再一次射失12碼，文仙尼當然出口維護愛將。「明顯地，他很難過。我們在首循環賽和瑞士時射失12碼，今晚又再宴客，不幸時發生。」

佐真奴賽後顯得相當自責。（Getty Images）

雖然佐真奴近3次為國家隊主踢極刑全數射失，但文仙尼顯然不願更換劊子手人選，他指：「由佐真奴操刀是正確的，他是陣中其中一名12碼劊子手。」今仗建功者迪羅倫素也力撐隊友：「佐真奴是真正的冠軍級人馬，是我們的劊子手，我們會協助他度過這個時刻。」

▼佐真奴捧盃捧到手軟▼

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佐真奴賽後顯得相當自責。（Getty Images）

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