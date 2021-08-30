英超．人物誌︱佐真奴當選年度最佳　不一樣的足球路　媽媽是恩師

今屆歐洲足協年度最佳球員，當選的是車路士防守中場佐真奴（Jorginho）。

他不是一個能討球迷歡心的球員，秀麗腳法、盤扭過人、驚人速度與爆炸力、瀟灑解圍……對不起，絕大多數情況下，通通也沒有。經常看到他的畫面，不是關於向球證投訴，便是倒地博對手犯規、向對手毛手毛腳或是跟對手爭拗什麼。他不似是綠茵場內的男主角，更多時候，他猶如周星馳飾演的孫悟空在《西遊記大結局之仙履奇緣》中，針對扮演唐三藏的羅家英的控訴——一隻煩死人的烏蠅。

無論你是否喜歡他，也不得不承認他對球隊的作用。如果看過他跟媽媽不一樣的足球道路，說不定會稍為對他改觀。



意大利贏得今屆歐洲國家盃冠軍，是歷來第二次。比起1968年決賽周只得4隊、準決賽由隊長范察堤靠擲毫擲贏蘇聯出線決賽，今次無疑贏得更具說服力。

車路士同在今年贏得球會第二座歐聯錦標，比起2012年以互射十二碼擊敗拜仁封王，今年在法定時間已能1：0擊敗哥迪奧拿領軍的曼城。兩支冠軍球隊有一個共通點，就是他們陣中有均擁有佐真奴。

佐真奴捧着歐洲國家盃的開心樣子，成為今屆賽事經典畫面。（Getty Images）

今年5月，佐真奴才隨車路士捧起歐聯冠軍獎盃。（Getty Images）

比起球迷，佐真奴更能得到一眾教練歡心，由維羅納、拿玻里到車路士，以至意大利國家隊，他一直深得多位主帥信任，只有林柏特為罕有例外。

足球生涯看似平步青雲，其實一切不若看來輕鬆，他能有今天，全賴擁有位不一樣的媽媽。

佐真奴小時候與媽媽合照。（Facebook＠Jorginho Frello - Oficial）

▼小時候的佐真奴，與媽媽在沙灘苦練球技▼

足球啟蒙老師是我的媽媽

大部分足球員的成長路，都有一位熱愛足球的爸爸。佐真奴有點不同，啟發他愛上足球的不是父親，而是曾經是女子足球員的媽媽瑪利亞（Maria Tereza Freitas）。

「我母親曾經踢足球，我在她身上獲益良多。」佐真奴在巴西因比圖巴（Imbituba）的沙灘上，盡得媽媽真傳，「她至今仍在踢波，對足球十分了解。她會帶着足球跟我到沙灘，我會在沙子中消磨整個下午，鑽研技術。」

佐真奴與媽媽瑪利亞至今親密如昔。（Instagram＠Jorginho）

▼佐真奴與媽媽和家姐▼

比起球技，母親瑪利亞送給佐真奴一份更重要的禮物——腦筋快人一步。她深知在足球世界生存，頭腦與球技同樣重要，她不斷迫兒子學懂極速思考，較對手早一步想出對策，預備好應付球場上會發生的一切，「成長過程中，我學懂不斷去應對難題」。

媽媽悉心教導之餘，還遇上殘酷現實當頭棒喝，他無憂無慮的童年生活，在6歲那年告終。父母離婚，媽媽瑪利亞獨力養育他和姐姐兩個年幼孩子，清潔工人的工作佔據她大部分時間，她將預備好的食物放在枱上，賺錢為兒子購買球靴和足球，百忙生活當中，還堅持親自帶他到地區球隊Bruscão練習。

成長過程中，一步步體驗世界艱難，為實現職業足球員的目標，13歲那年被迫與母親分隔兩地，跟50個追尋足球夢的男孩住在離家180公里的足球訓練營。佐真奴如今已經29歲，說起當年一幕，依然難過得想哭，他仍記得冷冰冰的凍水浴、沒有窗戶的宿舍、一成不變的食物……辛苦捱了兩年，總算得到回報，他成為數個獲得意大利單程機票的得主之一，加盟意乙的維羅納。

認不認得他？這個瘦小子，正是21歲時的佐真奴。由巴西到意大利，在維羅奴捱出頭來。（Getty Images）

180 公里變1萬公里

佐真奴之前離家180公里受訓已經難以忍受，更何況是1萬公里外的意大利？轉會歐洲理應獲得簽字費，經理人從中拿走3萬歐元，令他每星期只餘下20歐元使費。15歲的巴西男孩，離鄉別井到歐洲，他難以適應在意大利的一切，僅有金錢大部分用作上網，跟母親和家人每天通訊。

思鄉情切，令他痛苦得想放棄，打電話回家說不行了，媽媽用盡辦法說服他留下來。維羅納時任行政總裁帕施安迪利（Riccardo Prisciantelli）說起曾將佐真奴和數位年輕球員安置在一家修道院，與修士共同生活18個月時大感尷尬，無奈道：「那裏是唯一安全的住宿地點，有食物又有居所。」由於年紀太小仍未能註冊成為正式球員，佐真奴不能獲得薪酬，帕施安迪利與維羅納門將拉斐爾賓希奴（Rafael Pinheiro）不時給他一點零用，有時是20歐元，有時是30或50歐元。

維羅納時任行政總裁帕施安迪利說起昔日安排佐真奴住在修道院感到羞愧，但他暗中給對方不少援助。（網上圖片）

夜夜流淚到天明

初到意大利生活艱苦，幸好得到貴人照顧，同樣來自巴西的門將賓希奴，視他如弟弟，「第二年我跟職業球員一起操練，遇上拉斐爾賓希奴，我將自己的故事說給他聽，他感到難以置信。由那刻開始，他不讓我錯過任何事情，像是我的哥哥一樣。」

當時的佐真奴又瘦又矮小，帕施安迪利眼見這個小子充滿天份，私下提供幫助，買入一些健身器材，在體育中心為他設立一個小型健身室，「他天一亮就到，不停操練直到我們強迫他離開為止。」帕施安迪利說，佐真奴在球場訓練時較任何人勤力3倍，夜欄人靜時，小伙子傷心依然，「跟神父一起住在修道院內黑暗又悲傷的房間，他夜夜流淚，但我知道他不會放棄。」

未來之狼

帕施安迪利直言，「要送他跟神父一起住，我感到羞恥，他的生活很艱苦，佐真奴將他受過的苦楚，變成他的力量。」佐真奴的慘況，使帕施安迪利明知不合規矩，也要踩界扶他一把，「我不時偷偷帶他跟一隊操練……由於他尚未註冊，因此不能跟操。如果被人發現，我的職業生涯也會毀掉，不過那孩子必須要踢足球呀，我知道他將會成為偉大的足球員。」

「其他教練看到他，說球場上的佐真奴是頭老虎，或是獅子」，帕施安迪利不同意，「對我來說，他是一頭狼。老虎和獅子，你可以在馬戲團找到他們。狼呢？不會，他們一定戰鬥到最後，就像他一樣。」在維羅納，佐真奴的花名正是「未來之狼」。

由維羅納、拿玻里到車路士，沙利是影響佐真奴生涯最多的教練。（網上圖片）

改變他命運的男人

正是在維羅納，佐真奴遇上扭轉他命運的男人。沙利（Maurizio Sarri）2008年12月掌帥，帕施安迪利形容，「沙利一看到佐真奴便愛上他」。由於戰績差，沙利兩個月後被炒，二人未有合作便分開。

佐真奴之後被外借到丁組球會一年，歸隊後在球會角色愈來愈重要，是2013年協助球會升班一大功臣，維羅納重返意甲僅半季，他便被拿玻里買走。正當佐真奴逐漸在意甲站穩陣腳之際，再次遇上沙利。這個意大利教頭說得上是最了解他長處的人，「佐真奴不是個體力化的球員，他是個技術型球員，最大優點就是腦筋轉數極快。」

沙利將佐真奴的優點發揮得淋漓盡致，在拿玻里合作3年，即使未獲任何獎盃，一支中型班獲得意甲聯賽兩次亞軍，一次季軍，足以教兩師徒的名字傳頌國際。2018年夏天沙利獲得車路士聘書，同日將「契仔」佐真奴帶到史丹福橋，成為後者生涯最大轉捩點。

▼重溫：媽媽看到佐真奴球衣開售感人一刻▼

一個夏天 兩度登上歐洲之巔

沙利在藍軍執教生涯並不順利，一季後便離隊，佐真奴曾想過自己在車路士的生涯也告一段落，尤其接任的林柏特將他打入冷宮，正選機會減少。然而他仍是那頭永不放棄的戰場之狼，捱到林柏特被辭退後，獲新帥杜慈重新重用，他在歐聯賽場發揮愈來愈好，為車路士第二度贏得班主艾巴莫域最渴望的歐聯冠軍。

2020/21歐聯賽季，他是所有球員之中跑動距離最多一人，達到86.6公里；46次搶回控球權，跟多蒙特的艾簡治並列第一；25次搶截和19次博得犯規也是冠絕同儕，成功傳球次數僅次曼城中堅拿樸迪。一張亮麗成績表，令他入選歐聯年度最佳陣容。

▼佐真奴捧盃捧到手軟▼

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巴西足總會長多年前一個決定，間接造就佐真奴在今個夏天揚威國際。有巴西記者訪問他媽媽瑪利亞，為何兒子不代表巴西，她回應說：「很久之前佐真奴已在問巴西足總會長自己會否入選國家隊，巴西足總一直叫他耐心等待。無人知道那個句子會帶來什麼，每個足球員生涯都很短暫，當巴西足總叫他等，意大利足總已找上他。他原先想代表巴西，最終選擇意大利也不是他的錯。」結果今夏歐洲國家盃，佐真奴再次在搶截、奪回控球權和博得犯規次數名列第一，他用自己的方式幫助意大利封王。

佐真奴在球場上最重要的特點之一——不停說話。（Getty Images）

他入球不多，甚至助攻也不常見，惟每當球隊有危機出現時，佐真奴總是第一個趕到，無論是博犯規也好，清脆攔截也好，甚至以毛手毛腳的方式，他往往能化險為夷。

就像上仗英超對利物浦，車路士因列斯占士被逐剩下十人應戰時那樣，佐真奴一定會找到辦法應對，隊友叫他做「教授」（Il Professore）或是「佐真奴電台」（Radio Jorginho），比賽期間他總是不斷說話來指揮隊友，比起球技，他更重要的特質是場上的領導才能和組織能力，那正是她媽媽自小幫他訓練出來的「基本功」。

佐真奴在Instagram發文慶祝自己贏得歐洲足協年度最佳球員。（Instagram＠jorginho）

與車路士隊友簡迪、曼城中場迪布尼一起入選歐洲足協年度最佳球員三甲，佐真奴最終當選為最坐一員，媽媽瑪利亞既自豪又感觸，「當他在學校剛開始踢足球時，我有顆母親的心，覺得他終有一天會離開我。當時我想他或許會去聖保羅、里約熱內盧或是里奧格蘭德，不會太遙遠。」

「如今他在地球的另一面，看到佐真奴今天的成就，我感到很自豪。看到他成功，我腦海就像正在播放一齣電影，我想到很多往事，一切的辛苦工作、犧牲、紀律和對足球的專注。」她語重深長地說，「他為目前的榮譽付出和犧牲了許多，他現在所得到的，全是靠他自己得來，世上沒有任何一件物事是可以免費得到的。」

佐真奴已今仍常將母親掛在口邊，說自己的成就源自她，瑪利亞本人則指是兒子自己靠努力得來。這對母子的恩愛教人羨慕，成功自有前因，家人愛的力量，成為佐真奴強大後盾，就算在最艱辛的困境，堅持多年下來也可在一度看似無盡黑暗的地底中找到出路，迎接光明一刻。