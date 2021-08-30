英超．人物誌︱佐真奴當選年度最佳　不一樣的足球路　媽媽是恩師

今屆歐洲足協年度最佳球員，當選的是車路士防守中場佐真奴（Jorginho）。
他不是一個能討球迷歡心的球員，秀麗腳法、盤扭過人、驚人速度與爆炸力、瀟灑解圍……對不起，絕大多數情況下，通通也沒有。經常看到他的畫面，不是關於向球證投訴，便是倒地博對手犯規、向對手毛手毛腳或是跟對手爭拗什麼。他不似是綠茵場內的男主角，更多時候，他猶如周星馳飾演的孫悟空在《西遊記大結局之仙履奇緣》中，針對扮演唐三藏的羅家英的控訴——一隻煩死人的烏蠅。
無論你是否喜歡他，也不得不承認他對球隊的作用。如果看過他跟媽媽不一樣的足球道路，說不定會稍為對他改觀。
意大利贏得今屆歐洲國家盃冠軍，是歷來第二次。比起1968年決賽周只得4隊、準決賽由隊長范察堤靠擲毫擲贏蘇聯出線決賽，今次無疑贏得更具說服力。
車路士同在今年贏得球會第二座歐聯錦標，比起2012年以互射十二碼擊敗拜仁封王，今年在法定時間已能1：0擊敗哥迪奧拿領軍的曼城。兩支冠軍球隊有一個共通點，就是他們陣中有均擁有佐真奴。
比起球迷，佐真奴更能得到一眾教練歡心，由維羅納、拿玻里到車路士，以至意大利國家隊，他一直深得多位主帥信任，只有林柏特為罕有例外。
足球生涯看似平步青雲，其實一切不若看來輕鬆，他能有今天，全賴擁有位不一樣的媽媽。
▼小時候的佐真奴，與媽媽在沙灘苦練球技▼
足球啟蒙老師是我的媽媽
大部分足球員的成長路，都有一位熱愛足球的爸爸。佐真奴有點不同，啟發他愛上足球的不是父親，而是曾經是女子足球員的媽媽瑪利亞（Maria Tereza Freitas）。
「我母親曾經踢足球，我在她身上獲益良多。」佐真奴在巴西因比圖巴（Imbituba）的沙灘上，盡得媽媽真傳，「她至今仍在踢波，對足球十分了解。她會帶着足球跟我到沙灘，我會在沙子中消磨整個下午，鑽研技術。」
▼佐真奴與媽媽和家姐▼
比起球技，母親瑪利亞送給佐真奴一份更重要的禮物——腦筋快人一步。她深知在足球世界生存，頭腦與球技同樣重要，她不斷迫兒子學懂極速思考，較對手早一步想出對策，預備好應付球場上會發生的一切，「成長過程中，我學懂不斷去應對難題」。
媽媽悉心教導之餘，還遇上殘酷現實當頭棒喝，他無憂無慮的童年生活，在6歲那年告終。父母離婚，媽媽瑪利亞獨力養育他和姐姐兩個年幼孩子，清潔工人的工作佔據她大部分時間，她將預備好的食物放在枱上，賺錢為兒子購買球靴和足球，百忙生活當中，還堅持親自帶他到地區球隊Bruscão練習。
成長過程中，一步步體驗世界艱難，為實現職業足球員的目標，13歲那年被迫與母親分隔兩地，跟50個追尋足球夢的男孩住在離家180公里的足球訓練營。佐真奴如今已經29歲，說起當年一幕，依然難過得想哭，他仍記得冷冰冰的凍水浴、沒有窗戶的宿舍、一成不變的食物……辛苦捱了兩年，總算得到回報，他成為數個獲得意大利單程機票的得主之一，加盟意乙的維羅納。
180 公里變1萬公里
佐真奴之前離家180公里受訓已經難以忍受，更何況是1萬公里外的意大利？轉會歐洲理應獲得簽字費，經理人從中拿走3萬歐元，令他每星期只餘下20歐元使費。15歲的巴西男孩，離鄉別井到歐洲，他難以適應在意大利的一切，僅有金錢大部分用作上網，跟母親和家人每天通訊。
思鄉情切，令他痛苦得想放棄，打電話回家說不行了，媽媽用盡辦法說服他留下來。維羅納時任行政總裁帕施安迪利（Riccardo Prisciantelli）說起曾將佐真奴和數位年輕球員安置在一家修道院，與修士共同生活18個月時大感尷尬，無奈道：「那裏是唯一安全的住宿地點，有食物又有居所。」由於年紀太小仍未能註冊成為正式球員，佐真奴不能獲得薪酬，帕施安迪利與維羅納門將拉斐爾賓希奴（Rafael Pinheiro）不時給他一點零用，有時是20歐元，有時是30或50歐元。
夜夜流淚到天明
初到意大利生活艱苦，幸好得到貴人照顧，同樣來自巴西的門將賓希奴，視他如弟弟，「第二年我跟職業球員一起操練，遇上拉斐爾賓希奴，我將自己的故事說給他聽，他感到難以置信。由那刻開始，他不讓我錯過任何事情，像是我的哥哥一樣。」
當時的佐真奴又瘦又矮小，帕施安迪利眼見這個小子充滿天份，私下提供幫助，買入一些健身器材，在體育中心為他設立一個小型健身室，「他天一亮就到，不停操練直到我們強迫他離開為止。」帕施安迪利說，佐真奴在球場訓練時較任何人勤力3倍，夜欄人靜時，小伙子傷心依然，「跟神父一起住在修道院內黑暗又悲傷的房間，他夜夜流淚，但我知道他不會放棄。」
未來之狼
帕施安迪利直言，「要送他跟神父一起住，我感到羞恥，他的生活很艱苦，佐真奴將他受過的苦楚，變成他的力量。」佐真奴的慘況，使帕施安迪利明知不合規矩，也要踩界扶他一把，「我不時偷偷帶他跟一隊操練……由於他尚未註冊，因此不能跟操。如果被人發現，我的職業生涯也會毀掉，不過那孩子必須要踢足球呀，我知道他將會成為偉大的足球員。」
「其他教練看到他，說球場上的佐真奴是頭老虎，或是獅子」，帕施安迪利不同意，「對我來說，他是一頭狼。老虎和獅子，你可以在馬戲團找到他們。狼呢？不會，他們一定戰鬥到最後，就像他一樣。」在維羅納，佐真奴的花名正是「未來之狼」。
改變他命運的男人
正是在維羅納，佐真奴遇上扭轉他命運的男人。沙利（Maurizio Sarri）2008年12月掌帥，帕施安迪利形容，「沙利一看到佐真奴便愛上他」。由於戰績差，沙利兩個月後被炒，二人未有合作便分開。
佐真奴之後被外借到丁組球會一年，歸隊後在球會角色愈來愈重要，是2013年協助球會升班一大功臣，維羅納重返意甲僅半季，他便被拿玻里買走。正當佐真奴逐漸在意甲站穩陣腳之際，再次遇上沙利。這個意大利教頭說得上是最了解他長處的人，「佐真奴不是個體力化的球員，他是個技術型球員，最大優點就是腦筋轉數極快。」
沙利將佐真奴的優點發揮得淋漓盡致，在拿玻里合作3年，即使未獲任何獎盃，一支中型班獲得意甲聯賽兩次亞軍，一次季軍，足以教兩師徒的名字傳頌國際。2018年夏天沙利獲得車路士聘書，同日將「契仔」佐真奴帶到史丹福橋，成為後者生涯最大轉捩點。
▼重溫：媽媽看到佐真奴球衣開售感人一刻▼
一個夏天 兩度登上歐洲之巔
沙利在藍軍執教生涯並不順利，一季後便離隊，佐真奴曾想過自己在車路士的生涯也告一段落，尤其接任的林柏特將他打入冷宮，正選機會減少。然而他仍是那頭永不放棄的戰場之狼，捱到林柏特被辭退後，獲新帥杜慈重新重用，他在歐聯賽場發揮愈來愈好，為車路士第二度贏得班主艾巴莫域最渴望的歐聯冠軍。
2020/21歐聯賽季，他是所有球員之中跑動距離最多一人，達到86.6公里；46次搶回控球權，跟多蒙特的艾簡治並列第一；25次搶截和19次博得犯規也是冠絕同儕，成功傳球次數僅次曼城中堅拿樸迪。一張亮麗成績表，令他入選歐聯年度最佳陣容。
▼佐真奴捧盃捧到手軟▼
巴西足總會長多年前一個決定，間接造就佐真奴在今個夏天揚威國際。有巴西記者訪問他媽媽瑪利亞，為何兒子不代表巴西，她回應說：「很久之前佐真奴已在問巴西足總會長自己會否入選國家隊，巴西足總一直叫他耐心等待。無人知道那個句子會帶來什麼，每個足球員生涯都很短暫，當巴西足總叫他等，意大利足總已找上他。他原先想代表巴西，最終選擇意大利也不是他的錯。」結果今夏歐洲國家盃，佐真奴再次在搶截、奪回控球權和博得犯規次數名列第一，他用自己的方式幫助意大利封王。
他入球不多，甚至助攻也不常見，惟每當球隊有危機出現時，佐真奴總是第一個趕到，無論是博犯規也好，清脆攔截也好，甚至以毛手毛腳的方式，他往往能化險為夷。
就像上仗英超對利物浦，車路士因列斯占士被逐剩下十人應戰時那樣，佐真奴一定會找到辦法應對，隊友叫他做「教授」（Il Professore）或是「佐真奴電台」（Radio Jorginho），比賽期間他總是不斷說話來指揮隊友，比起球技，他更重要的特質是場上的領導才能和組織能力，那正是她媽媽自小幫他訓練出來的「基本功」。
與車路士隊友簡迪、曼城中場迪布尼一起入選歐洲足協年度最佳球員三甲，佐真奴最終當選為最坐一員，媽媽瑪利亞既自豪又感觸，「當他在學校剛開始踢足球時，我有顆母親的心，覺得他終有一天會離開我。當時我想他或許會去聖保羅、里約熱內盧或是里奧格蘭德，不會太遙遠。」
「如今他在地球的另一面，看到佐真奴今天的成就，我感到很自豪。看到他成功，我腦海就像正在播放一齣電影，我想到很多往事，一切的辛苦工作、犧牲、紀律和對足球的專注。」她語重深長地說，「他為目前的榮譽付出和犧牲了許多，他現在所得到的，全是靠他自己得來，世上沒有任何一件物事是可以免費得到的。」
佐真奴已今仍常將母親掛在口邊，說自己的成就源自她，瑪利亞本人則指是兒子自己靠努力得來。這對母子的恩愛教人羨慕，成功自有前因，家人愛的力量，成為佐真奴強大後盾，就算在最艱辛的困境，堅持多年下來也可在一度看似無盡黑暗的地底中找到出路，迎接光明一刻。