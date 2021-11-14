乒乓｜58歲大媽倪夏蓮因愛之名再締驚喜　爆冷入決賽挑戰22歲新星

或許你已忘記東京奧運裏那個乒乓大媽，但她的確值得我們記住。

她叫倪夏蓮，58歲。

今天，她在WTT常規挑戰賽斯洛文尼亞站先贏1997年出生的中國猛將王藝迪，再挫1995年出生的瑞典球手貝格絲唐，殺入女單決賽，將挑戰22歲新星爭冠。



東京奧運，代表盧森堡出戰的58歲球手倪夏蓮，火併17歲韓國球手申裕斌，在女單首圈力戰7局憾負，這場「嫲孫對決」贏盡讚賞，網民紛紛為該名5次為盧森堡出戰奧運的球手打氣。

倪夏蓮爆冷連挫王藝迪及貝格絲唐，以58歲之齡殺入決賽。（WTT Facebook）

奧運之後，倪夏蓮沒有在乒乓路上停步，今周角逐WTT常規挑戰賽斯洛文尼亞站，先在8強打出漂亮一仗。她的對手、中國24歲球手王藝迪，9月在第14屆全運會連挫東京奧運女單金、銀牌陳夢及孫穎莎，率領遼寧勇奪女單冠軍，但倪夏蓮無懼近況大勇的王藝迪，積極搶攻，在5局3勝的比賽中，頭兩局皆以11：8取勝。王藝迪之後兩局以11：2及11：4扳平，雙方進入決勝局，結果倪夏蓮險勝11：9，爆冷淘汰王藝迪殺入4強。

7局4勝的準決賽同日舉行，倪夏蓮遇上來自瑞典的貝格絲唐。雖然她先輸13：15及8：11，但沉着應戰下，連勝11：5、11：9、11：6及11：7，以局數4：2擊敗對手，昂首決賽，將於周日（14日）硬撼另一中國球手劉煒珊。

倪夏蓮5次出戰奧運，但從未代表中國，她在盧森堡堪稱國寶級運動員。（Getty Images）

每逢奧運，倪夏蓮都會成為網民熱話。今年夏天，她以58歲之齡第5次代表盧森堡出戰奧運，是乒乓項目中最年長的球手。她1963年在浙江出生，自小在上海業餘體校訓練，1979年贏得第4屆全運會女單銀牌，自此進入國家隊，1983年角逐世界錦標賽，贏得女團及混雙冠軍（混雙伙拍郭躍華）。

然而，在何智麗（後改名小山智麗）、焦志敏等後起之秀站穩陣腳下，倪夏蓮在國家隊已無立足之地，1989年嫁到盧森堡，其長膠正膠倒板快攻的「怪拍」打法，令她在歐洲乒壇所向披靡。39歲時，倪夏蓮與第一任丈夫離婚，後來遇上盧森堡國家隊主帥丹尼爾遜（Tommy Danielsson），兩人情定終身，丹尼爾遜更成為她的教練兼訓練拍檔，直到今屆奧運，這對乒乓夫妻檔依然並肩作戰。

倪夏蓮與擔任國家隊教練的丈夫丹尼爾遜並肩出戰奧運。（nixialianofficial IG）

她說過：「我是個喜劇角色，被愛推着走到今天。盧森堡政府、奧委會、乒協、朋友甚至鄰居都盼望我去奧運會，一種盛情難卻的感覺。」

人生第5個奧運已經過去，但倪夏蓮選擇繼續奮鬥，甚至有球迷冀盼3年後在巴黎奧運再見其蹤影。談到此事，丹尼爾森對妻子充滿信心：「對高水平競技來說，61歲絕對是高齡，但她如果能保持健康，我們會讓夢想成真。」3年後的事或許太遙遠，至少今天我們都期待倪夏蓮在WTT常規挑戰賽擊敗22歲的對手劉煒珊，繼續書寫「大媽傳奇」。