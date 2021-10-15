英超轉會｜史達寧生涯交叉點　曼城地位受動搖　一個決定影響重大

留在舒適圈太長時間，便會思考未來是否過相同的生活，英格蘭翼鋒史達寧也踏入了這階段，他近日接受訪問時，不諱言對海外發展持開放態度，原來改變有時是逼不得已。



效力曼城的翼鋒史達寧（Raheem Sterling），是哥迪奧拿麾下的主將之一，不過他的地位在今季明顯被動搖，即使今季7輪全數披甲，史達寧僅在兩仗正選上陣，其餘皆是後備入替，至今只攻入一球。

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國家隊隊友基亞利殊今夏加盟，使哥帥的前線選擇更加多，今季他慣常以基亞利殊及加比爾捷西斯擔任兩翼，菲爾科頓或費倫托利斯出任「假9號」，在激烈的競爭下，史達寧必然正選不再，加上他不是球隊5人隊長人選之一，自然考慮自己在「藍月亮」的前途。

史達寧已效力曼城6載，舒適圈不再舒適，這名英格蘭球星踏進生涯的交叉點，並在訪問時表明心跡。史達寧日前接受《金融時報》訪問，直言為了足球生涯，已有心理準備向前踏出一步，「如果有適合機會（離隊）的話，我對此持開放的態度。足球是我人生最重要的事情，我亦願意接受新挑戰，在海外搵食是我小時候的夢想。」

話雖如此，史達寧依然未放棄在曼城爭一席位，他會繼續做好自己，「投訴不是我喜歡做的事，我多數以行動回應，我會繼續專心操練，目的就是為了取得穩定的上陣機會及入球。」

史達寧與曼城的合約直至2023年夏天，倘若他在球隊的待遇未有改善，大有可能明年夏天離隊他投。不止曼城，「三獅軍團」陣中同樣不乏猛將，上陣機會不多或影響史達寧整個足球生涯，所以他必須為自己的生涯作出最適合的決定。

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