足球轉會︱華拿成「富貴」紐卡素頭號目標　各大豪門齊搶連格

紐卡素獲沙特阿拉伯主權基金收購後一夜富貴，勢將在1月冬季轉會窗重開時大展拳腳增兵提升戰鬥力，傳聞收購名單星光熠熠，人選卻難知真假。

德國《圖片報》報道，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）有意讓紐記模仿高普和杜慈在英超的成功方程式，心目中已有屬意的主帥和首批新兵人選，效力車路士的德國前鋒迪姆華拿，被指為當下的頭號收購目標。



一手促成紐卡素交易的女商人兼股東之一的Amanda Staveley，接受紐卡素《紀事報》 （The Chronicle）訪問時直認，「明顯地，我們將會作出重大投資。相信每個人都知道，我們將會盡量投資我們所能夠花費的。」

他們顯然不能一開始便買一支「世界明星隊」回來，Amanda Staveley稱，「我們必須符合英超聯賽規則下行事，也要遵守（歐洲足協）財政公平競技（FFP）條款。」她又指出，不會只投資在球員身上，整間球會一切事情也會得到照顧。

英超｜紐卡素瞬間變豪門 冬窗勢大展拳腳 無限金錢增兵無限制

紐卡素獲沙特主權基金入主，財力大增，「鵲迷」聚集聖占士公園狂歡慶祝。（路透社）

消息指，沙特王儲有意模仿高普和杜慈兩位德國教頭在英超的成功模式。（Getty Images）

沙特王儲崇尚德國成功模式

收購球員之前，紐卡素或許會先易帥。近日老是常出現的兩個名字，不約而同跟德國有關。一個是曾任教多蒙特等3支德甲球隊的瑞士人法維爾（Lucien Favre），另一個是與紅牛系淵源甚深的德國教頭蘭歷克（Ralf Rangnick）。

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德國《圖片報》指出，沙特王儲穆罕默德熱愛足球和英超聯賽，鑒於高普在利物浦以及杜慈在車路士的成功，對德國職球員深信不疑。去年首次提出收購紐卡素時，已接洽由普范恩斯蒂爾（Lutz Pfannenstiel）出任足球總監一職，之後交易不獲批准，這位前杜塞爾多夫高層於是到美國發展，加盟美職聯（MLS）新球隊聖路易斯城。如今喜鵲收購成功，普范恩斯蒂爾再次成為紐卡素足球總監甚至是主帥考慮人選。

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迪姆華拿盛傳是紐卡素短期主要收購目標。（Getty Images）

盛傳沙特王儲看中的球員：

4年內成為爭標份子

據悉，沙特王儲穆罕默德恨不得立即買入多蒙特鋒將艾寧夏蘭特，然而他也明白建立一支爭標球隊不能一步登天。他對紐卡素的計劃是，今季先求護級，來季晉身前十，2023/24進佔歐霸席位，2024/25球季問鼎英超和歐聯冠軍。

於是乎，短期之內的收購目標，不是麥巴比或夏蘭特，而是車路士前鋒迪姆華拿，拜仁慕尼克中堅蘇尼（Niklas Süle），法蘭克福翼鋒高斯迪，以及巴塞隆拿失寵球星古天奴。這幾個球員的共通點，均是在當打之年又未到30歲，而且全部正在或曾經踢德甲。如果名單屬實，加上夏蘭特的傳聞，看來沙特王儲果然對德甲球員情有獨鍾。

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連格明年很大機會離開心愛的曼聯。（Getty Images）

5球會齊爭連格

上季外借韋斯咸半季表現突出的連格，回到曼聯又回到板凳位置，縱使深愛母會，最新消息指，他已拒絕球會開出的新合約。他的合約明年6月便屆滿，勢以自由身免費離隊，韋斯咸當然希望得到他，另外兩支英超球隊李斯特城和紐卡素同樣對他有意。

不過市場最新消息指出，兩大豪門AC米蘭和巴塞隆拿均希望得到連格，並聲稱AC米蘭在爭奪戰中正佔有優勢。各球會不介意等到明年6月免費搶人，惟曼聯為免人財兩失，據悉已將連格的標價由2500萬英鎊，下調至1500萬英鎊，計劃在1月冬季轉會窗放人套現。