世界盃外圍賽｜葡萄牙痛失直接出線資格　C朗補時建功空歡喜一場

葡萄牙與塞爾維亞在世界盃歐洲區外圍賽正面交鋒，爭奪直接出線卡塔爾決賽周的入場券，即使主場出擊的葡萄牙有夢幻開局，卻被塞爾維亞完場前絕殺，以1：2飲恨不敵對手，只能以小組次名晉級轉戰附加賽。



世界盃歐洲區外圍賽A組，早前鎖定小組前兩名的葡萄牙與塞爾維亞，最後一仗決定首名出線資格誰屬。

葡萄牙和波而回 C朗不失雅興完場後照做暖男

主場出戰的葡萄牙繼續由C朗拿度領軍，前線配合迪亞高祖達及貝拿度施華攻堅。開賽僅95秒，葡萄牙已找到塞爾維亞的缺口，連拿度辛捷士（Renato Sanches）禁區內起腳先開紀錄。塞爾維亞站穩陣腳後，取回不少攻勢，新星杜辛華荷域（Dusan Vlahovic）左腳攻門中柱，其後杜辛泰迪治左腳一射省中對手改變方向建功，33分鐘追成平手。

爾維亞半場時換入柱躉中鋒阿歷山大米祖域（Aleksandar Mitrovic），這名效力富咸的前鋒完場前成為反勝英雄，在90分鐘遠柱接應泰迪治的傳中，使出其擅長的頭槌一頂破網，攻入絕殺一球，結果以2：1力克葡萄牙，並從對方手上取得直接晉級世界盃決賽周的入場券。

塞爾維亞後備入替的米祖域建功，成為球隊的出線功臣。（路透社）

葡萄牙完場前一度有望追平，C朗拿度攻門被塞爾維亞守將白界線前解圍，慢鏡重播時皮球疑似已過白界，但球證毫無表示。C朗賽後沮喪地坐在地上，無語問蒼天。即使葡萄牙錯過直接晉級的機會，主教練費蘭度山度士（Fernando Santos）依然信心十足，「葡萄牙過往出戰附加賽全數贏波，我對球隊充滿信心，我確信我們將在卡塔爾出現。」

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