內媒爆中國足協叫停女足選帥　新人或空降當選　陳婉婷：抱平常心

中國女足選帥再傳來令人震驚的新消息，原先被視為大熱的香港教練陳婉婷，因中國足協突然中止選拔而落選；反而並無參選及面試的前女足代表水慶霞，很大機會上任。



中國女足選帥進行至今已超過1個月，各候選人在10月15日完成面試，原定一周內公布結果，但遲遲未有消息。早前內地傳媒報導道，來自香港的「牛丸」很可能憑面試中出色的表現，擊敗有男足大國腳經驗的肇俊哲當選。

陳婉婷爭做中國女足主教練 曾贏港超冠軍寫下世界紀錄

內媒預料陳婉婷當選中國女足主帥 靠面試與戰術分析擊敗肇俊哲

,中國女足在東京奧運表現失色，原主帥賈秀全離隊，但新帥遲遲未上任。（Getty Images）

李鐵成反面教材 中國足協質疑選帥方式

不過日前內媒再傳出，中國足協高層已叫停女足選帥，此前所有應徵步驟全部「唔算數」。報道指，原先6名候選人王軍、劉麟、陳婉婷、肇俊哲、張海濤跟劉華娜，每人在資歷上都有不足，稱他們能夠參選「存在巨大爭議」。同時亦有指，這跟以同樣選拔方式上任中國男足的李鐵「有很大的關係」。

內媒透露，李鐵當年便是以面試時「激進勇敢」的演講獲得高層賞識而被委以重任，然而中國男足雖有多名「強力歸化球員」，「按道理應是近10年來最強的國足」，卻在世界盃外圍賽成績未如人意。再者，李鐵的換人調動跟言論不時引發爭議，令中國足協認定，這種選帥方式並不適合中國足球。

李鐵帶領的中國男足在世界盃外圍賽近乎出局邊緣。（Getty Images）

水慶霞無參選卻成大熱

在李鐵成為選帥「反面教材」下，中國足協為女足新帥定下「妥善發言，不畫大餅」的最新要求，即希望候選人減少寫下「空頭支票」，更注重他們的實際能力。最終傳出沒有參加選帥及面試的前中國女足名宿水慶霞成為新帥大熱。

水慶霞球員年代曾為中國女足贏得1996阿特蘭大奧運銀牌，她早前從賈秀全接掌上海女足帥印，今屆全運會更帶領中國奧運聯合隊贏得金牌。內媒形容水慶霞以嚴謹態度治軍聞名，而中國女足主力王霜曾公開表示希望由她領軍。

水慶霞曾是中國女足代表隊球員，教練生涯也贏得不少榮譽。（微博圖片）

陳婉婷曾當選亞洲足協年度最佳女教練。（資料圖片）

陳婉婷：我跟女足主帥有些遙遠

至於突然由大熱變冷門的陳婉婷，最近接受《南方都市報》訪問，她表示自己當初看見招聘消息，抱平常心地嘗試，「我以為自己不符合面試資格，沒想到中國足協願意給我一個機會。其實中國女足主教練對我來說有些遙遠，坦白說，就我目前能力，我離這個職位還是有一定距離。」

她透露面試內容包括教練哲學、理念、如何準備迎戰不同對手等，過程中學習到不少，「我的主要目標是享受面試過程和獲取經驗。」

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