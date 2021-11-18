F1｜平治紅牛由場內鬥到場外　輿論的泥漿摔角一觸即發

兩大車隊，場外大戰，一觸即發。

平治車隊經歷委屈的巴西站後，正式向國際汽車聯會（FIA）投訴，希望賽會重新審視咸美頓與韋斯達賓的事件。你一拳，我也一腳，紅牛車隊不甘示弱，直指平治戰車有不可相信的速度。場內場外，各不相讓。



F1巴西站，平治的咸美頓（Lewis Hamilton）上演絕地反擊戰，比賽周末被罰25格，仍然能夠收復失地，正賽以第10位起步，最終奪冠而回，收窄與韋斯達賓（Max Verstappen）在車手榜的距離。

平治被賽會針對有感 車隊話事人激情爆粗激勵咸美頓

咸美頓克服劣勢奪冠 與韋斯達賓合演精彩攻防戰

巴西站冠軍得來不易，咸美頓其後高舉巴西國旗領獎。（Getty Images）

咸美頓與「韋少」在48圈埋身肉搏，韋斯達賓在4號彎防守外擋進攻的咸美頓時，當然不能退讓，二人齊齊衝出緩衝區，幸好二人未有攬炒，賽會裁判組當刻只是「知悉」（Noted）事件發生，並沒有作出判罰。

平治對賽會的判決十分不滿，其後正式提出上訴。根據規例，平治方面必須要提交新證據，賽會才會重新審視這事件。FIA早前透露，因為當時直播是韋少戰車後方的鏡頭，賽會未能觀看戰車上的情況，相關片段周二（16日）就可公開，裁判組已為提供新證據定立死線，若未能交出新論點，將會鳴金收兵。

韋少與咸爵爺巴西站交鋒片段：

That moment when we all held our breath on Sunday 😮



No quarter given ⚔️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/GrN72yzRCP — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

紅牛不會就此捱打，隨即還擊平治，車隊領隊漢拿（Christian Horner）直言不明白平治的速度從何而來，「他們（平治）更改了新引擎，當他超越韋斯達賓時，時速比我們快30公里，這是無得鬥，即使韋斯達賓有多努力，也沒有辦法阻止咸美頓，我們要知道這速度是從何而來。」

漢拿「識玩」之處在於，他並沒有向FIA投訴，而是製造輿論壓力，「我們並非正式投訴，我們希望知道為何平治的速度突然提升這麼多，這一點留待FIA調查，我們對FIA充滿信任，他們有能力維持F1的秩序。」

由場內鬥到場外，不論FIA今次如何判決，兩大車隊未來3站看來也不會就此罷休，為爭冠繼續周旋到底。

平治與紅牛的角力相信不會就此完結。（資料圖片／Getty Images）

今季F1餘下賽程：

F1車手總成績榜前5位（截至巴西站）：