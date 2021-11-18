桌球熱話︱奧蘇利雲被特林普小看　神比喻反擊：別隨便定義我

桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）陷入15個月錦標荒，被勁敵之一的特林普（Judd Trump）形容他失去信念，這位「高人」隨即化身哲學大師，用比喻回應。



自去年8月第六度贏得世界桌球錦標賽冠軍，奧蘇利雲在過去15個月的18項賽事中，雖然五度殺入決賽，但結果都未能贏得錦標。

同時段內已5次高舉獎盃的特林普近日受訪時指，「火箭」雖然是史上最成功的桌球手之一，但認為對方近來失去信心，「當你贏不到錦標，你很難保持相同的信念。」

奧蘇跟特林普去年於北愛爾華公開賽決賽相遇，最終由特林普獲勝。（Getty Images）

特林普又指以奧蘇的實力，雖然在比賽首幾圈仍能輕鬆淘汰對手，但當進入賽事後半段，他遇上世界頭16名球手時，情況就會變得不同。「他跟其他球手沒有太大差別，別人也不會再害怕跟他比賽，只要發揮出色就能擊敗他，就像去年的情況一樣。」

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已踏入職業生涯黃昏的火箭揚言，自己參加比賽已不為錦標及獎金。（Getty Images）

「火箭」似乎已看透一切，他隔空回應時指，自己不太留意其他人的說話；也稱自己打比賽，並不是為了獎盃或獎金。「我繼續打是因為我想打。無冠軍就要堅持下去，目標是每周末、每個比賽都可以掛上笑臉，這才是最重要的東西。」

不知不覺，奧蘇12月便迎來46歲，他化身哲學大師，打了個比喻，「我駕車往我想去的方向前進，可能會迷路，但你總會回到正確的道路。但無人知道下一步如何走，或有什麼在轉角處出現。」他最後表示，成功只能由自己定義，跟別人無關，完美反擊特林普的言論。

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