羽毛球・印尼大師賽｜伍家朗挫日本新星闖關　混雙張吳配16強止步

世界排名第9的伍家朗在周四（18日）出戰印尼大師賽16強賽事，未受考驗下以直落兩局取勝，勇闖8強。



印尼羽毛球大師賽周四（1季日）續在印尼峇里舉行，繼混雙代表鄧俊文／謝影雪今日擊敗大馬組合晉身8強後，男單代表伍家朗與另一混雙組合張德正／吳詠瑢亦先後出戰次圈賽事。

羽毛球・印尼大師賽｜鄧謝配惡鬥大馬「情侶檔」 險勝晉級8強

伍家朗是今站唯一躋身男單次圈港將。（Badminton Photo）

8號種子的伍家朗面對日本新星渡邊航貴，首局在領先11：10後愈打愈順，以21：16先勝一局。第二局，對手在調整後重拾節奏，伍家朗追平3：3後未能取得領先，一度落後下連追3分追平11：11，二人在中段一度爭持不下，伍家朗在領先14：12後加強攻力，終以21：14力壓對手再勝一局，總比數2：0勇闖8強。

明日他將與台北「一哥」周天成爭奪4強資格。

羽毛球・印尼大師賽｜李卓耀敗予安賽龍出局 印尼公開賽再遇強敵

張德正（左）和吳詠瑢（右）在今站再次突破首圈，出戰今日16強賽事。（BWF）

世界排名第33的混雙港將張德正／吳詠瑢緊接出場，面對世界排名第10的東道主組合Hafiz FAIZAL／Gloria Emanuelle WIDJAJA未受威脅，首局初段打出驚喜，以11：5領先對手，終以21：9先贏一局。

然而，實力稍勝一籌的印尼組合在第二局奪回主導權，初段讓港隊以3：8陷入苦戰，並以21：15追平局數。

決勝局，港隊接連失誤，印尼組合以21：11再取一局，張德正／吳詠瑢無緣8強。

羽毛球．印尼大師賽｜伍家朗晉16強 安賽龍鬥李卓耀前曬溫馨