羽毛球・印尼大師賽｜鄧謝配惡鬥大馬「情侶檔」　險勝晉級8強

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪周四（18日）續戰印尼大師賽次圈，面對昨日公開戀情的大馬組合吳塤閥／賴潔敏，港將在落後首局下反勝對手，順利闖入8強。



世界排名第9的「鄧謝配」在昨日首圈力戰3局後反勝印尼組合Rinov Rivaldy／Pitha Haningtyas Mentari，今仗硬撼世界排名13位的大馬「情侶檔」組合爭入8強。

鄧俊文及謝影雪在次圈惡鬥大馬組合。（Badminton Photo）

吳塤閥與賴潔敏在出戰「鄧謝配」前一晚，於二人的混雙Facebook專頁「官宣」戀情，寫上「TWO is better than One. Yes, we are together」，球迷紛紛送上祝福。這對大馬組合在2016年組成後，拍檔不到兩個月便取得大馬國際挑戰賽與蘇格蘭大獎賽兩冠，可見其默契。

在公布戀情後，二人再於專頁發文感謝球迷支持和認同，並指會成為兩人的推動力。「原本還以為無法得到大家的祝福和打球需要更專注，這麼多年以來的壓力一直存在着我們之間，但是看到大家的祝福，很感動，謝謝大家的關心，我們總算打開心裏的枷鎖，可以更專注打球，也希望我們可以交出好成績，再一次謝謝你們，愛我們的每一個人。」

吳塤閥與賴潔敏昨日於二人的混雙Facebook專頁「官宣」戀情。（截圖）

「鄧謝配」再力戰3局

該大馬組合乘球迷祝福與鼓勵之勢出戰16強，面對世界排名低4位的對手，「鄧謝配」首局初段陷入苦戰，一度落後0：3，雖力追惟一度被拉開5分差距9：14，並以15：21先失第一局。

第二局，「鄧謝配」在調整後找回比賽節奏，以3：1取得領先後扭轉劣勢，中段以11：4拋離對手，最終以大比數21：7扳平局數。

吳塤閥與賴潔敏在2016年開始組成混雙組合。（Badminton Photo）

進入決勝局，鄧謝在初段落後下追平6：6，其後雙方拉鋸下互有領先，戰至19：19，鄧謝把握對手失誤取得20：19，然而關鍵時刻港將把球打出界，讓對手再追至20平。最終大馬組合再度失誤，鄧謝終以22：20反勝躋身8強。

印尼大師賽：港兩混雙組合齊晉級 鄧謝配反勝入16強