羽毛球・印尼大師賽｜鄧謝配惡鬥大馬「情侶檔」　險勝晉級8強

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪周四(18日)續戰印尼大師賽次圈,面對昨日公開戀情的大馬組合吳塤閥/賴潔敏,港將在落後首局下反勝對手,順利闖入8強。



世界排名第9的「鄧謝配」在昨日首圈力戰3局後反勝印尼組合Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari,今仗硬撼世界排名13位的大馬「情侶檔」組合爭入8強。

鄧俊文及謝影雪在次圈惡鬥大馬組合。(Badminton Photo)

吳塤閥與賴潔敏在出戰「鄧謝配」前一晚,於二人的混雙Facebook專頁「官宣」戀情,寫上「TWO is better than One. Yes, we are together」,球迷紛紛送上祝福。這對大馬組合在2016年組成後,拍檔不到兩個月便取得大馬國際挑戰賽與蘇格蘭大獎賽兩冠,可見其默契。

在公布戀情後,二人再於專頁發文感謝球迷支持和認同,並指會成為兩人的推動力。「原本還以為無法得到大家的祝福和打球需要更專注,這麼多年以來的壓力一直存在着我們之間,但是看到大家的祝福,很感動,謝謝大家的關心,我們總算打開心裏的枷鎖,可以更專注打球,也希望我們可以交出好成績,再一次謝謝你們,愛我們的每一個人。」

吳塤閥與賴潔敏昨日於二人的混雙Facebook專頁「官宣」戀情。(截圖)

「鄧謝配」再力戰3局

該大馬組合乘球迷祝福與鼓勵之勢出戰16強,面對世界排名低4位的對手,「鄧謝配」首局初段陷入苦戰,一度落後0:3,雖力追惟一度被拉開5分差距9:14,並以15:21先失第一局。

第二局,「鄧謝配」在調整後找回比賽節奏,以3:1取得領先後扭轉劣勢,中段以11:4拋離對手,最終以大比數21:7扳平局數。

吳塤閥與賴潔敏在2016年開始組成混雙組合。(Badminton Photo)

進入決勝局,鄧謝在初段落後下追平6:6,其後雙方拉鋸下互有領先,戰至19:19,鄧謝把握對手失誤取得20:19,然而關鍵時刻港將把球打出界,讓對手再追至20平。最終大馬組合再度失誤,鄧謝終以22:20反勝躋身8強。

