空手道｜劉慕裳奧運後首戰不負眾望　勇奪銅牌連續兩屆登上頒獎台

劉慕裳（Grace）今夏於東京奧運女子形奪銅創下歷史，是次杜拜世錦賽作為奧運後首個賽事，狀態大勇的她在周四連過3關後打入今天（21日）的銅牌戰，最終擊敗埃及對手奪銅，取得奧運後首面大賽獎牌。



劉慕裳在2018年世錦賽勇摘銅牌創下香港歷史，雖然賽前大腿後肌傷傷勢未完全復元，她仍在調整下打出水準，休息一天後出戰今天的銅牌賽，力爭連續兩屆登上頒獎台。

劉慕裳奧運奪銅︱被選中的空手道跟她 用努力感激這份幸運

劉慕裳勇奪東京奧運空手道女子形銅牌創下香港歷史。（路透社）

劉慕裳在淘汰賽第一場先以奧運時使出的套路「泊拔塞」應戰，次圈則使出奧運銅牌戰所用的套路「北谷屋良公相君」，兩套套拳均讓她分數冠絕全組。然而她在晉身排名賽後，再以奧運排名賽首次使出的劉衛流套拳「安南大」應戰並獲得25.82分，惟不敵世界排名第6、日本「二姐」大野光（大野ひかる）的27.48高分，在小組屈居第2而落入銅牌戰。

劉慕裳在周四的兩場淘汰賽使出奧運時所用的套拳，奪得小組最高分。（資料圖片／楊宇翹攝）

休息一天後，Grace在周六出戰銅牌賽，面對世界排名第48的埃及選手哈心（Aya Hesham），劉慕裳以25.96分，擊敗哈心的25分，再次奪得世錦賽銅牌。除了是她生涯中第二面世錦賽銅牌，亦是她在東京奧運後首面大賽獎牌。

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