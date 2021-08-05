劉慕裳奧運奪銅︱被選中的空手道跟她　用努力感激這份幸運

過往幾年，香港出現一句話：被選中的人。

今屆東京奧運，空手道成為新增項目，但來屆巴黎奧運卻不被納入。

就是這樣，在這百年難得一見的機遇，香港代表劉慕裳頂住壓力，置身東京武道館，以狠準、速度和殺氣征服裁判，取得首面、也可能是最後一面的空手道奧運銅牌。

她哭着：「過去兩年一直在外地訓練，現在……只想回香港與家人慶祝。」

東京奧運空手道，劉慕裳就是被選中的人。

01體育記者楊宇翹 東京直擊



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「我忍了很久，剛才方力申問我感受，我都忍着……」說到香港、家人，劉慕裳的眼淚隨即釋放。

為備戰東京奧運，劉慕裳3年前四出比賽，曾有18個月從未在香港逗留超過30天。去年獨自再飛抵美國集訓，惟面對疫情肆虐全球，她只能一人留在邁阿密。奧運延期，她選擇繼續集訓，縱然有短暫返港，但離鄉別井追逐一個未知能否觸碰的夢，家人成為她的力量。

在銅牌戰獲勝的那一刻，劉慕裳已經幾乎忍不住了，賽後她的眼淚終於釋放。（楊宇翹攝）

「過去兩年，很少機會與家人見面，身處異地，會想想香港的事、家人過得如何……所以……」

空手道在奧運是「可一不可再」，在千載難逢的機會裏，劉慕裳好好把握：「賽前沒有去想什麼唯一一次，收到很多朋友的訊息說以我的水平一定無問題，我記着這話，然後把劉慕裳的水準好好發揮出來。」

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記着，把自己的水平發揮出來，劉慕裳做到了。（楊宇翹攝）

這些年來，劉慕裳的「第一次」，除了首面奧運獎牌，還有世錦銅牌、亞運銅牌，惟說到第一次變成最後一次，劉慕裳直言，感激這份幸運。

「如果早4年或遲4年，我的身體狀況不會有這樣的狀態。最當打的時候，能夠爭取奧運獎牌，我是一個好幸運的運動員。」頒獎禮過後，她還說要抱着銅牌進入夢鄉。

「要裝備好自己」聽來俗套，但這面銅牌就證明，機會不等人，劉慕裳以努力抓住了一生只有一次的機會，在台上發光發亮。

劉慕裳以努力，抓住了這面銅牌。（楊宇翹攝）

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