英超｜「藍藍大戰」免費直播　車路士實力狀態佔優獨忌李城主場

國際賽後，英超今晚重開，位處榜首的車路士在頭場亮相，作客李斯特城。

「藍藍對決」，各有攻擊主力因傷缺陣。「藍戰士」主力中鋒盧卡古仍未傷癒，造訪李斯特城主場，絕不能忽視對手主場威力。（ViuTV 96台/NOW 611、621台，今夜20:30直播）



車路士上仗主場被般尼迫和1：1，四連勝告終，仍處榜首，3分領先曼城及韋斯咸。領隊杜慈在賽前記者會指，上月中歐聯對馬模時受傷的盧卡古，雖已復操，但未能趕及今仗，亦未必可以在下周歐聯對祖雲達斯，及聯賽對曼聯上陣。杜慈說：「他快將跟大隊操練。我不想給他壓力，因為他已給自己太多壓力」。

杜慈帶領車路士的第一個完整球季，開季以來向正確方向發展。（Getty Images）

同樣在馬模一戰受傷的迪姆華拿，則有望出場。杜慈指視乎賽前一課操練的情况，決定這名德國翼鋒能否正選出擊。

盧卡古已重新個人訓練，仍待傷癒，才能與隊友並肩作戰。（車路士twitter）

李斯特城得16分，排12位，今季戰績暫時未如理想。前線仍靠老將占美華迪攻堅，其他前鋒未能擔大旗，成為關鍵。創造中場泰利文斯仍因小腿受傷休戰，預料最快在聖誕前才可復出。

盧卡古對馬模一戰受傷，下周能否上陣，仍未確定。（Getty Images）

車路士就算前線缺人，中後場也不乏攻力，右翼衛列斯占士前仗英超對紐卡素便梅開二度。論實力，論近態，都在李斯特城之上。「狐狸」要在外界看低一線下製造驚喜，就要把握主場之利。他們近3次英超主場對「藍戰士」，取得1勝2和不敗。

泰利文斯對李斯特城中場串連與進攻，均非常重要，缺陣影響甚大。（Getty Images）

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