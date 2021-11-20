英超｜曼聯十人應戰作客不敵屈福特　迪基亞連撲兩次12碼也徒勞

英超第12輪，曼聯作客鬥屈福特，絕不是一場硬仗，開賽初段已輸12碼，幸好迪基亞救世，連撲兩次12碼暫保不失，其後依然逃不過失守的厄運，祖舒亞京治及伊斯美拿沙亞連下兩城領先，雲迪碧克半場入替隨即建功，追成較接近紀錄，其後馬古尼兩黃一紅被逐，屈福特補時階段再入兩球，曼聯以1：4不敵屈福特。



曼聯在國際賽期前持續頹勢，今仗作客鬥屈福特，紅魔鬼不容再失，否則主帥蘇斯克查的位置「凍過水」。蘇帥今仗排出慣常的4-2-3-1陣式，剛代表巴西出戰世盃外的費特，今仗先列後備，由馬迪擔任正選，加上格連活特早前確診新冠肺炎，改由查頓辛祖取代其位置，前線則由C朗拿度掛帥。

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開賽早段，般奴費南迪斯解圍「撻Q」變助攻，麥湯米尼情急下拉跌京治，球證摩斯直指12碼點，由京治操刀主射，迪基亞捉到路撲出，及後基高費文尼亞（Kiko Femenia）補射建功，不過這名屈福特守衛過早衝入禁區違例，入球無效並需要重射。屈福特由伊斯美拿沙亞重射，結果再次被迪基亞救出，曼聯力保不失。

重射12碼的伊斯美拿沙亞同樣被迪基亞撲出。（路透社）

即使迪基亞神勇連撲兩個12碼，那又如何！曼聯防線依然有不少空位，皮球在禁區從高而落，艾曼紐丹尼斯（Emmanuel Dennis）無人看管控球再落底傳中，京治門前撞射破網，曼聯28分鐘終於失守。祖舒亞京治其後再有機會，近射頭槌攻門，迪基亞雙槌打出。

射失12碼又如何！京治將功補過，其後伊斯美拿沙亞亦以入球補救，禁區內勁射得手，44分鐘領先至2：0，這名屈福特翼鋒向看台雙手合十道歉。

京治近射建功，終於射破曼聯大門。（路透社）

蘇斯克查不敢怠慢，換邊隨即作出調動，換入雲迪碧克及馬迪爾。一直期待上陣機會的雲迪碧克，立即改善活力不足的曼聯中場線，入替後門前接應C朗拿度的頭槌二傳建功，追成較接近的1：2。

雲迪碧克半場入替即為曼聯建功。（路透社）

以為曼聯有起色，豈止隊長哈利馬古尼「發功」，後場推波甩腳，情急下鏟跌對手，領今仗第二面黃牌被逐，紅魔鬼再受重擊。

馬古尼為自己失誤負責，兩黃一紅被逐。（Getty Images）

縱然十人應戰，曼聯眾將依然奮戰，雲迪碧克與C朗再度合作，將皮球放進網內，可惜C朗站在越位位置，入球無效，無緣追平。

戰至補時階段，屈福特後備入替的小將祖奧柏度及丹尼斯再度建功，以4：1擊敗曼聯。

屈福特後備的小將祖奧柏度補時建功，奠定勝局。（路透社）

曼聯眾將頹到爆：

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