英超｜兩新帥首戰齊響勝鼓　賀維染疫　紐卡素與賓福特演入球騷

除了屈福特對曼聯，周六11點英超亦有多場大戰，兩名新帥甸恩史密夫及謝拉特同時首度領軍。



謝拉特（Steven Gerrard）走馬上任成為阿士東維拉新帥，甸恩史密夫（Dean Smith）被辭退後，由一星期左右便脫離失業大軍，成為諾域治領隊，兩名新任領隊齊齊在今日登場。

謝拉特首度以領隊身份出戰英超，戰至末段憑奧尼屈堅斯打破缺口，其後泰朗明斯建功奠定勝局，「神奇隊長」地標戰即響勝鼓，兩球淨勝白禮頓。

謝拉特首場領軍戰英超，以兩球淨勝白禮頓，旗開得勝。（Getty Images）

甸恩史密夫帶領的諾域治，主場由普基及漢尼各建一功，以2：1反勝修咸頓，終於取得今季第2場勝仗。

甸恩史密夫上任即響勝鼓，笑得開懷。（路透社）

至於紐卡素新帥艾迪賀維，因為早前確診新冠肺炎，未能親自督師，「喜鵲」與賓福特合演入球騷，入球梅花間竹，半場打成2：2平手。紐卡素入球功臣﹑隊長拿修斯下半場擺烏龍，幸好辛特麥斯明射成3：3，可惜仍然未能打開勝利之門。

艾迪賀維染疫缺陣，紐卡素與賓福特合演入球騷，打成3：3平手。（路透社）

般尼對水晶宮同樣精彩，賓迪基狀態大勇，上半場梅開二度，加上馬克古希的入球，半場一度領先3：2。主場出擊的般尼，換邊初段由哥尼特（Maxwel Cornet）攻入追平一球，兩軍同樣打成3：3平手。

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