蘇斯克查被炒待遇前所未見　零冠卻收曼聯全體「好人卡」｜01球評

蘇斯克查因為成績欠佳離開曼聯，球會上下在輿論方面卻出現了一番奇怪現象。曼聯官網為他製作臨別專訪，稱呼他為球會傳奇；有球迷在訓練基地外歡送他，與他擁抱；很多球員都有在社交網站感謝他的貢獻，祝福他未來好運……令你差點以為，這是一位功勛主帥為球會贏得一切後光榮離隊。

或者這就是名宿的特權，又或者是曼聯送給他的一張好人卡。



成績低走，先被宿敵大炒，再慘敗於護級分子，在這樣的背景下離職，怎樣說也是黯然收場。然而，曼聯給予蘇斯克查非一般被炒領隊的待遇。首先是球會聲明，並沒有用上「炒魷」的字眼，只用了「離開」。除了很多球壇炒教練聲明中例牌出現的「球會永遠歡迎你回來」，曼聯這次措辭其中一句相當罕見，甚少見於其他球會解僱名宿領隊的聲明。

曼聯明示：「蘇斯克查未來永遠是曼聯的傳奇」。

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縱使曾得費格遜支持，但蘇斯克查都要下台。（Getty Images）

領隊慘淡收場，通常都是跟職球員告別，之後到辦公室收拾細軟離開，但這次蘇斯克查卻多了一個環節，就是接受曼聯官網訪問！一位因成績差而下台的領隊，竟然獲得一個臨別訪問，這是難以想像的待遇！

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在11分鐘的片段中，曼聯隱惡揚善，訪問只談蘇斯克查的功績，例如贏巴黎聖日耳門、奪得歐霸盃亞軍。當蘇斯克查驅車離開訓練基地時，有球迷在外面等候他。蘇斯克查下車，與球迷擁抱，並送上一句「可以為曼聯工作已經是光榮」。

有人影到，蘇斯克查離開訓練基地時，與外面守候的球迷擁抱。（Twitter）

【曼聯眾將向蘇斯克查送上祝福】

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曼聯宣布蘇斯克查離職後，球員們紛紛在社交網站送上祝福，多謝其貢獻。

青訓代表人物拉舒福特，有。

備受重用的愛將般奴費南迪斯，有。

近期屢救險球的迪基亞，有。

剛被罰紅牌的隊長哈利馬古尼，有。

遲遲不肯續的保羅普巴，有。

沒有正選的安東尼馬迪爾，有。

遭打入冷宮的連格，有。

最奇怪是離隊了兩年的安達靴里拉，都有！

半隊球員為他送上祝福，真的以為這位領隊帶過他們創造過什麼豐功偉業。

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就算是不肯續約的普巴，都有祝福蘇斯克查。（Getty Images）

在一支億萬班霸中的班霸，做了3年領隊，沒有任何冠軍，花了球隊數億，最終因成績差而離開，但竟然得到這樣的待遇，蘇斯克查真的是前無古人！純粹名宿身分，也不足以獲得這樣高規格的被炒待遇，或者只能說，蘇斯克查真的是個好人。與上司關係好，球會聲明才如此客氣，又安排隱惡揚善的訪問；深得下屬歡心，才會在業績差，被炒時，仍得到他們的多謝及祝福。

蘇斯克查重用年輕小將格連活特。（Getty Images）

的確，與前任或者很多球壇主帥相比，蘇斯克查的圓滑及親和力確實別有一番過人之處，情緒控制亦佳。他不會在記者會上「發爛渣」，不會跟記者及球迷開火，不會埋怨高層支持不足，或者買不到心儀球員，又不會公開指罵球員，極少見到他動怒黑面，甚至連輸波都可保持微笑。

可惜，曼聯領隊並非一個只靠人緣好就能夠做得好的職位。蘇斯克查離開，因為他能力不足，但他的名宿背景及親和力，令他獲得一張史無前例的「好人卡」。

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