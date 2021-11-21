英超｜傳曼聯即將官宣炒蘇帥　仍付鉅額賠償　兩大舊部任暫代主帥

曼聯周六（20日）晚1：4慘敗予屈福特後，即傳出球會管理層連續開會5小時，終決定解僱領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer），只待官宣。
足球消息一向神準的意大利體育記者羅曼奴（Fabrizio Romano），由曼聯敗予屈福特開始，便一直在個人twitter上更新有關蘇斯克查去留的消息，他由今晨起如現場直擊般報道，並在twitch頻道直播，指出：「曼聯內部已開始討論蘇斯克查的處境，部份董事局成員和高層要求即時解僱他——在曼聯的災難級演出後，這可能性也變得很高，最終決定權會落在祖爾格拉沙（Joel Glazer，曼聯執行副主席）。」
羅曼奴隨後繼續更新情況，指「由誰去代替蘇帥、加上48小時後便要去維拉利爾，成為最大的考慮」。
不過按羅曼奴所說，蘇斯克查最後還是難逃被炒，「曼聯董事局經過5小時的內部會議後，終於決定炒掉蘇斯克查，已落實了。」他隨後再指，曼聯決定跟蘇帥「協議解約」，並跟他商討賠償事宜。
這位名記稱，曼聯即將官宣消息，「只等文件準備好，便會出官方聲明，聲明內容會很仁慈、也很尊重蘇帥。」英國《曼徹斯特晚報》引述多個消息來源指，曼聯會向蘇帥賠償約775萬英鎊。
早前有傳曼聯希望施丹能盡快學好英文以接任，不過在這位法國名宿未能即時上任之下，羅曼奴指，曼聯考慮由現任助教的費查（Darren Fletcher）和卡域克（Michael Carrick）兩位老臣子出任暫代主帥，「他們在等待球會的決定。」
曼聯慘敗屈福特眾將慘況
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