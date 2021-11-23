曼聯選帥︱PSG球員「相信施丹即將上任」　季中易帥普捷天奴入魔

曼聯與普捷天奴的距離，又邁進一大步。正在為下任主帥人選苦惱的紅魔鬼，連暫代至季尾的看守領隊人選也未落實，帥位傳言繼續停不了。普捷天奴開腔表明，對曼聯帥位「持開放態度」，立即令他變成下任紅魔領隊大熱門。

他與曼聯之間，曾因時機不對錯過對方，今次或許會不一樣。西班牙《馬卡報》消息指，「PSG球員相信施丹即將上任」，意味巴黎聖日耳門有機會季中易帥，曼聯可望跳過看守領隊步驟，直接得到普捷天奴就任。



可能不用等到下季，施丹盛傳即將出任PSG主帥，讓曼聯如願得到普捷天奴。（Getty Images）

PSG球員「相信施丹即將上任」

《馬卡報》記者JOSÉ FÉLIX DÍAZ撰文稱，該報得知消息施丹即將抵達巴黎，並根據PSG球員不同對話中，均出現施丹的名字，「他們了解球會，感到有事情即將發生。」

英國《每日郵報》立即把握機會，將這宗傳言無限放大，以〈驚人的季中易帥：PSG球員相信施丹即將上任，普捷天奴希望接掌曼聯〉為標題，在體育版頭條報道消息，成功爭取眼球和收視。然而，如此似是而非的傳言，有機會成為事實嗎？

曼聯選帥︱舊將白蘭斯突成暫代領隊大熱 被翻黑歷史當地報章預警

點圖睇：曼聯下任領隊賠率（截至11月23日，資料來源：SkyBet）

+ 5

普捷天奴變大熱 一直難適應巴黎生活

一方面，從英國各大博彩公司賠率可見，普捷天奴成為曼聯下任領隊的賠率確由25倍急跌至1.73倍，一夜間變身頂頭大熱；另一方面，普捷天奴自從1月接掌PSG以來，屢次傳出他未能適應在巴黎的生活，至今仍住在酒店，未有租屋或買樓，似是未有長遠留下來的打算。他亦曾抱怨，在PSG執教困難重重，主要任務不止教好波，還時刻要照顧一眾巨星的家屬需要，令他疲於奔命。

此外他亦呻過，「未開波人人也期望PSG會贏，開波1分鐘後，假如你入不到3球、4球或5球，便會大失所望。」英國《衛報》形容，說這句話時，普捷天奴露出謎之笑容。最困難一點，莫過於在3大巨星美斯、麥巴比和尼馬之中取得平衡，「他們任何一個足以是世上任何球會之王，當你在同一球會中有3大王者，便有3種不同需要。」

誰願意為曼聯捱義氣？ 七小福或是看守領隊適合人選

歐聯｜曼聯換帥後首戰 卡域克臨危受命領軍 專心今仗未來免問

曼聯看守領隊人選：

對於曼聯帥位，普捷天奴表示持開放態度，ESPN記者Mark Ogden引述消息人士指，「普捷天奴自1月加盟PSG以來一直未完全適應，曼聯的帥位會令他考慮重返英超。」ESPN同時指出，PSG管理層正為失去普帥作準備，已跟施丹接觸，一旦普捷天奴離任接掌曼聯，這位法國教頭是他們的頭號新帥人選。

目前普捷天奴正為周三歐聯PSG作客曼城作準備，消息指，他仍未就或許季中離任通知PSG會長或體育總監，亦尚未就主帥一職跟曼聯接觸。

蘇斯克查最後一戰，曼聯1：4慘負屈福特：

英超︱曼聯慘負屈福特將帥評分 馬古尼被逐仍有兩隊友較他更低分

英超︱曼聯慘負屈福特又輸一場 迪基亞無奈道出曼聯絕望真相

傳曼聯即將官宣炒蘇帥 仍付鉅額賠償 兩大舊部任暫代主帥

英超．曼聯大敗｜馬古尼為英軍披甲威風八面 回歸曼聯即打回原形

曼聯相關延伸閱讀：

英超熱話︱曼聯最新統計揭C朗跑動少 馬古尼費特數據下無所遁形

英超熱話︱蘇斯克查實驗式改造查頓辛祖 一個情況下或大派用場

英超︱蘇斯克查任內曼聯轉會開支封王 北倫敦雙雄排名竟高過曼車

金錢足球︱C朗回流曼聯人工開支大增23% 業績證周薪冠絕英超

英超︱普巴開出留隊條件 曼聯難以應承續約談判再陷僵局

足球轉會︱曼聯為失去普巴作準備 與利物浦爭奪6000萬鎊英軍中場