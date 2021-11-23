體壇熱話｜奧蘇利雲重新定義桌球　換心態打風流波：可以打到90歲

「我早已不再視自己為桌球手！」

英國桌球錦標賽前夕，英國名將奧蘇利雲再有出位言論，接受英國傳媒訪問時坦言自己的心態早已改變，桌球已不再是他的第一選擇。



英國桌球錦標賽（UK Championship）今日（23日）開打，香港「四眼Cue后」吳安儀亦有份出戰，與中國球手顏丙濤爭奪出線席位。早前與吳安儀切磋球技的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）同樣會參賽，將與威爾斯的米高韋特（Michael White）交手。

吳安儀如願與奧蘇利雲交流球技，並合照留念。（吳安儀Facebook截圖）

開賽前夕，奧蘇接受英國《太陽報》訪問時，再度展示其語不驚人誓不休的本領。即將46歲的「火箭」直言，桌球在他人生的定位已有改變，「我是一名評述員，擁有自己的地產公司，以公司大使的名義做不同東西，我認定這是我最重要的工作。我不再視自己為桌球手了，因為在經濟上及時間上也不具效率，我把桌球視為我的興趣。」

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奧蘇出戰全英賽前再有驚人言論。（資料圖片／Getty Images）

桌球與其他事情對比，在奧蘇利雲心目中，依然佔有重要席位，「桌球與評述等其他事之間，桌球依然是排得更前。」他再度重申，給予自己3屆世界賽的時間，屆時再考慮是否「掛Cue」。

奧蘇利雲為興趣而戰，何不乾脆退役？如今打比賽已經成為他放假的理由，「桌球如今是我享受的平台，我不再非常認真地看待。我現時以比賽視為度假，去一個不同地方，留在一間不錯的酒店然後出戰，若果戰績不佳，我可以去電視台做評述。只要有桌球，我就有假放。」

奧蘇換個心態打桌球，大打「風流波」，若果不把桌球視為工作的話，他可能在90歲也在打桌球。

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奧蘇利雲換個心態打桌球，寓工作於放假，活得逍遙。（資料圖片／Getty Images）

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