一田購物日｜行山友必要留意1折貨品　名牌水樽10蚊有找限量發售

一田購物優惠日由11月24日至30日舉行，一田百貨有多款行山運動產品大減價，例如行山鞋、行山杖、運動上衣及外套、背囊。數最抵的產品，肯定是Leaveland的男裝短袖T恤，以1折發售，但11月28日限定，每店只售20件；Columbia水樽亦以1折限量發售，平到「10蚊有找」！



【限定日子特價發售的行山相關用品（按圖放大）】

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Columbia的350毫升水樽1折發售，11月24日（星期三）限定，每店只售20件，由85元減到8.5元。

Leaveland的男女裝絨毛內裡外套，11月26日（星期五）限定，原價980元一件，特價至339元。

Active Spirit的超輕防水透氣外套，11月27日（星期六）限定，原價990元一件，減至399元，約4折發售，只限沙田及荃灣店有售。

Leaveland男裝短袖T恤1折發售，11月28日（星期日）限定，每店只售20件，由280元減至28元。

【其他行山運動用品特價產品（按圖放大）】

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Active Spirit的男女裝潑水彈力保暖戶外長褲，原價490元一條，特價189元，只限沙田及荃灣店有售。

Triton的韓國製UPF 50+防曬手袖售價90元，買1送1，只限沙田及荃灣店有售。

Black Diamond一對兩枝直柄三段式行山杖，原價499元，特價349元，只限沙田店有售。

Osprey的Daylite Plus背囊，原價550元，特價385元。

另外，Columbia及The North Face的男女裝戶外服飾7折發售，Montbell的則有8折，而購買Columbia、The North Face、Montbell及New balance服飾（可混合品牌）淨值滿600元，即減50元；如淨值滿1000元，即減120元。

【資料圖片！今年5月一田購物優惠日，沙田店人山人海】

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了解消委會的運動用品測試結果：

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消委會在2019年都做過行山鞋測試，了解兩年前的報道：

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