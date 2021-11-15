消委會．智能手錶測試｜小米拍得住Apple　有運動手錶名牌較失色

消委會今日公布一份智能手錶及手環的測試結果，當中比較27款智能手錶估算運動數據的表現，包括心率、距離、步數以至高度，還有電池表現、智能功能等。售價數百元的小米Mi Watch 運動版在測量及紀錄運動數據上，拍得住Garmin、Apple過千元的產品，反而運動手錶名牌Polar的評分就較遜色。



消委會今次發表了27款在港有售的智能手錶測試結果，覆蓋各大品牌，當中Garmin有5款，Polar有4款，華為有3款，Apple、小米、Fitbit等各有2款。綜合各方面表現，今次測評只有一款智能手錶獲得總評滿分5分，就是Garmin Forerunner 55（大約售價：1699元）。雖然這個款式無法測量高度，但在估算步數、距離及量度心跳都獲得滿分，其電池表現更加突出，充電1.4小時便充滿，而且充滿電後可以用到21日，冠絕所有測試產品。

在27項測試產品中，Garmin Forerunner 55獲得最高評級。（官網圖片）

Garmin整體不俗，在今次測試的5個款式中，全部總評都在4.5分或以上。舉例說，另一款Garmin智能手錶Forerunner 745（大約售價：4099元）獲得4.5分的總評，它在量測運動數據方面亦佳，其中量測高度有4分。不過，Garmin的Venu 2（大約售價：3299元）在量度心率及量測高度都只得3分，在紀錄運動數據方面算是平庸。

Polar Grit X在量測高度及變動中只得1.5分。（資料圖片/區嘉俊攝）

至於另一個著名運動手錶品牌Polar，表現較遜色，4款測試產品的總評皆得4分。在估算步數方面，消委會點名Polar的樣本偏差達73%至97%，「相信是該等樣本把輕微的手部動作都推算為步數」。Polar Grit X（大約售價：3880元）在高度量測上只得1.5的最低分，被指偏差達48%。另一型號Ignite 2（大約售價：2130元）也被點名量度心率的表現較差，僅得2分。

Apple兩款產品的表現都不錯，獲得總評4.5分。（官網圖片）

Apple Watch SE（大約售價：2399元）及Watch Series 6（大約售價：3498元）都有接受測試，兩款智能手錶總評都有4.5分，兩者在運動數據表現很好，在量度心率、估算距離及量測高度皆有滿分的5分，而在估算步數亦分別有4分及4.5分。兩款Apple產品較弱的範疇是電池，其中Series 6充滿電後只用到1.6日，幾乎隔日就需要充電2小時，只得1.5分的最低分；至於SE充滿電後用到2.2日，則獲得2分。

小米的Mi Watch運動版性價比高，並肩其他品牌過千元的產品。（官網圖片）

小米的兩款測試產品之中，Mi Watch運動版（大約售價：899元）獲得好評，至於較便宜的Mi Watch超值版（大約售價：429元）就表現較差。Mi Watch運動版獲得總評4.5分，表現並肩Garmin及Apple的產品，它在量度心率、估算距離及量測高度皆有滿分的5分，而在估算步數都有4.5分。在電池表現，它充滿電後可用17日，獲得4.5分。至於Mi Watch超值版在量度心率僅得2分，也被消委會點名表現較差，量測高度亦只得2.5分。

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