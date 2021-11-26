英超｜傳蘭歷克任曼聯看守領隊　臨時救亡亦為未來生涯鋪路

曼聯周末辭退領隊蘇斯克查後，似乎已找到接手人選。英國廣播公司報道，曼聯即將宣布德國籍前RB萊比錫教練蘭歷克（Ralf Rangnick）出任看守領隊至今季季尾，尚待蘭歷克現東家莫斯科火車頭首肯。



報道指，曼聯已跟63歲的蘭歷克談妥合作細節，將簽約半年，目前正與莫斯科火車頭商討放人條件。不過，就算曼聯宣布委任蘭歷克，蘭歷克都要等待工作證批核，意味他未能趕及曼聯周末聯賽對陣車路士時督師。

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蘭歷克與曼聯好事近，勢將接過看守領隊一職。（資料圖片／Getty Images）

曼聯下任領隊賠率再有變動（截至11月25日，資料來源：SkyBet）

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另外，蘭歷克據報要求看守領隊合約來年5月結束後，保證會再得到一紙期限至2024或2025年的顧問合約，而曼聯方面已同意，並相信這位歐洲金牌體育總監能為曼聯未來運作和管理帶來裨益。

蘭歷克執教過多間德甲球會，曾於2010-11年球季帶領史浩克04殺入歐聯四強，其後帶領RB萊比錫時也一直維持高水準表現。他後來改為負責管理紅牛集團球會，今年7月起出任莫斯科火車頭體育及發展總監。

蘭歷克曾率史浩克04打入歐聯最後階段。（資料圖片／Getty Images）

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