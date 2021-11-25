曼聯選帥︱施丹無意季中接手PSG　間接一鑊翹起紅魔鬼

卡域克暫代主帥一職，曼聯選帥工程仍在繼續。上回講到，紅魔鬼有意直接找普捷天奴季中接任，省去找尋看守領隊步驟，而PSG亦已聯絡施丹接替普帥離隊後的空缺。

然而最新消息指，施丹已拒絕PSG要求，間接令曼聯再次陷入選帥困局。



施丹拒絕季中執教PSG，間接令曼聯無法撬走普捷天奴。（Getty Images）

蘇斯克查離隊後，副手卡域克暫代主帥職務，成功領軍在歐聯擊敗維拉利爾提早出線16強。曼聯有意找一位領隊帶隊至季尾，至夏天才正式易帥，惟早前一度傳出PSG已找施丹季中接手，讓普捷天奴可直接過檔曼聯。

可是根據西班牙《阿斯報》最新消息，曼聯這個如意算盤因為施丹一個決定注定打不響。報道指出，「PSG無法說服施丹，他無法完全認同季中接掌球隊。」此外，施丹目前有其他工作在身，因此他希望再等一會才再次繼續教練生涯。前文提要：PSG球員「相信施丹即將上任」 季中易帥普捷天奴勢入魔

普捷天奴拒絕以曼聯傳聞作為PSG輸波借口。（Getty Images）

施丹一鑊翹起紅魔鬼

《阿斯報》稱，「施丹對PSG找上他感到非常榮幸，當下立即接替普捷天奴的機會卻極微。」如此一來，直接粉碎曼聯季中撬走普捷天奴的計劃。

普捷天奴再次成為曼聯傳聞中篤定的下任主帥，歐聯領PSG作客曼城一仗賽前他表明，「我十分專注在足球上。我不是孩子，一生也在踢足球，成為教練亦已經12年，我們身在球圈，便會有傳言。」

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點圖睇：曼聯下任領隊賠率再有變動（截至11月25日，資料來源：SkyBet）

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3名帥到曼聯面試見工

「我完全明白正在發生什麼事，有時是正面，有時是負面，這些事都不能動搖我。」普捷天奴說，「其他球會正在做什麼跟我無關，我也不會犯下胡言亂語的失誤，產生誤會和令事情失控。」他認為，大家都活在一個充滿傳言的世界，強調「我在PSG很開心」。即使最終賽果不似預期，PSG 1：2不敵曼城，賽後他拒絕以加盟曼聯的傳言為借口。

曼聯季中撬走普捷天奴「此路不通」，隨即急急找來看守領隊人選，英國《每日電訊報》消息指，曼聯正在考慮前巴塞主帥華維迪（Ernesto Valverde）、前多蒙特教練法夫爾（Lucien Favre）、莫斯科火車頭體育發展總監蘭歷克（Ralf Rangnick）和前里昂教練魯迪加西亞（Rudi Garcia），當中華維迪、法夫爾和魯迪加西亞據指已到曼聯「見工」面試。經過蘇斯克查一役的教訓，今次曼聯決意耐心等待普捷天奴6個月後正式接任，並打算先行選出上述其中一人出任看守領隊至季尾。

經過新一輪傳言，曼聯下任主帥賠率再有重大變化，頂頭大熱普捷天奴稍為降溫至3倍，與盛傳已見工的華維迪看齊，法夫爾和蘭歷克亦變為熱門，魯迪加西亞的名字首度上榜。原為次熱門的羅渣士頓成25倍的黑馬，曾為熱門的施丹亦然。

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