歐霸盃｜丹麥小將世紀失誤　連過兩關結果不是他想的那樣

「扭得好，踢得鬼馬」，後者較為重要。歐霸盃分組賽凌晨上演，F組一場賽事出現驚天「炒粉」。丹麥球隊米迪蘭特主場對葡甲布拉加，主隊球員盡現功架，擺脫敵軍守衛與龍門。
左扭右扭，做足一百分，敗在最後一腳。場邊篤師的教練，失望得立即變身。
米迪蘭特賽前落後布拉加4分，先開記錄下半場打和1：1。主隊的小將古斯達夫伊薩臣（Gustav Isaksen）在48分鐘入球，為主隊再度領先，更幾乎梅開二度。
67分鐘，伊薩臣窺準布拉加後衛犯錯，截走回傳，在左路長驅直進。剛剛踏入禁區，守衛從右方趕至，伊薩臣右腳踏前，左腳輕擺把球推右。此時，敵軍門將殺到，他立即右腳一吸，擺脫門將。
守護半空門，布拉加守衛奮不顧身，在白界線飛剷，以求擋住地面入球路線。面對半空門，伊薩臣左腳大力抽射，皮球直飛網頂。以為再下一城，伊薩臣的勁射卻擊中門楣，「雞都冇得執」，被剛剛回頭的門將急急接實。
米迪蘭特教練保軒歷臣（Bo Henriksen）以為擴大優勢，入球竟然落空，失望得抱頭跪地。他最後歷盡驚濤駭浪，米迪蘭特在85分鐘再次被追和，幸而補時3分鐘射入12碼，最終險勝3：2。
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