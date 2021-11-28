乒乓世錦賽｜港隊兩支雙打組合8強皆北　盧森堡58歲大媽闖女雙4強

世界乒乓球錦標賽8強階段，港隊剩下兩支雙打組合，何鈞傑/李皓晴在混雙被中華台北組合林昀儒/鄭怡靜淘汰。之後何鈞傑夥拍黃鎮廷出戰男雙8強，同以局數1：3遭韓國組合張禹真/林鍾勳擊敗，無緣踏上頒獎台。

曾在女雙16強戰勝港隊的盧森堡58歲老將倪夏蓮再創驚喜，領隊友擊敗印度組合勇闖4強，在不設銅牌戰之下，肯定可獲今屆賽事一面獎牌。



何鈞傑與李皓晴在乒乓世錦賽8強出局。（資料圖片；鄭子峰攝）

港隊兩場雙打8強，均有何鈞傑的名字。他先與李皓晴出戰混雙賽事，遇上在東京奧運予人驚喜的台灣20歲球手林昀儒和台灣「一姐」鄭怡靜。首局即以7：11先失，次局在落後3：6劣勢下一度追至7：7平手，可是再被中華台北組合連取4分再失一局。

5局3勝制下，何鈞傑與李皓晴在關鍵的第3局全力反撲，以11：7搶回一局，也是對手在今屆賽事所失第一局。然而二人實力始終不及對手，第4局以6：11再負，終以局數1：3無緣晉級準決賽。「小林同學」林昀儒和拍檔鄭怡靜已篤定至少有銅牌落袋，下一場將面對中國的王楚欽與孫穎莎，角逐金牌入場劵。

何鈞傑與李皓晴與獎牌只差一步。（資料圖片；鄭子峰攝）

何鈞傑在混雙賽事失利後，隨即收拾心情夥拍香港「一哥」黃鎮廷出戰男雙8強，對戰韓國組合張禹真/林鍾勳。香港組合首局11：4勝出有個好開始，可惜次局戰至刁時被對手以13：11扳平局數，繼而後勁不繼，再以4：11、5：11連負兩局，以大分1：3出局。

何鈞傑與黃鎮廷在男雙8強同樣出局。（資料圖片；鄭子峰攝）

正當全在當打之年的港將悉數出局之際，理應開到荼蘼的盧森堡58歲老將倪夏蓮繼續發放餘香。她與年紀細一半的29歲拍檔迪露特（Sarah De Nutte）在女雙8強，以11：1、11：6、11：8直落3盤技術性擊倒印度「烈女球手」巴查（Manika Batra）與拍檔卡馬芙（Archana Girish Kamath），昂然晉級4強。

乒乓世錦賽｜印度烈女vs盧森堡大媽 你必要認識的一場世紀獎牌戰

58歲的倪夏蓮（左）與拍檔迪露特已篤定奪得一面獎牌。（WTT Facebook）

每逢奧運，倪夏蓮都會成為網民熱話。今年夏天，她以58歲之齡第5次代表盧森堡出戰奧運，是乒乓項目中最年長的球手。她1963年在浙江出生，自小在上海業餘體校訓練，1979年贏得第4屆全運會女單銀牌，自此進入國家隊，1983年角逐世界錦標賽，贏得女團及混雙冠軍（混雙伙拍郭躍華）。

然而，在何智麗（後改名小山智麗）、焦志敏等後起之秀站穩陣腳下，倪夏蓮在國家隊已無立足之地，1989年嫁到盧森堡，其長膠正膠倒板快攻的「怪拍」打法，令她在歐洲乒壇所向披靡。39歲時，倪夏蓮與第一任丈夫離婚，後來遇上盧森堡國家隊主帥丹尼爾遜（Tommy Danielsson），兩人情定終身，丹尼爾遜更成為她的教練兼訓練拍檔，直到今屆奧運，這對乒乓夫妻檔依然並肩作戰。