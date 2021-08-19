58歲盧森堡籍乒乓嫲嫲征戰奧運　倪夏蓮：為自己「中國面孔」驕傲

國際乒壇常有「中國人」代表不同國家征戰賽場的畫面出現。出生在上海的58歲老將倪夏蓮，代表盧森堡出戰了東京奧運會，身為今年奧運會乒乓球項目中最年長的選手，倪夏蓮收穫了不少關注及鼓勵。

奧運結束後，已返回盧森堡的倪夏蓮接受《新華社》訪問時稱，比賽過程中沒有壓力，非常享受比賽，「有這麼多球迷關注我，真是件幸福的事」。她還說為自己的「中國面孔」感到驕傲。



出生在上海的58歲老將倪夏蓮，代表盧森堡出戰了東京奧運會。（新華社）

東京奧運會賽場上，58歲的倪夏蓮首輪對戰17歲的韓國小將申裕斌，兩人相差整整41歲。苦戰7局後，倪夏蓮3比4惜敗對手。而如今回想起當時場景時，倪夏蓮感慨道「歲月不饒人」。

作為奧運會的「五朝元老」、乒壇史上年紀最大的奧運選手，倪夏蓮的故事還常被與烏茲別克46歲體操運動員丘索維金娜，一起為人稱道。倪夏蓮對此表示，「丘索維金娜是偉大的母親，為了給兒子治病，她不向困難和命運低頭。她的故事也許有一絲悲情。我是個喜劇角色，被愛推著走到了今天。盧森堡政府、奧委會、乒協、朋友甚至鄰居都盼著我去參加奧運會，一種盛情難卻的感覺。」

1963年出生於上海的倪夏蓮，在乒乓球生涯中獲得的最高排名是世界第六位。1976年時被選入國家隊，1983年以中國隊主力身份出戰第37屆世界乒乓球錦標賽，奪得團體冠軍和混雙冠軍。1989年，從國家隊退役後，倪夏蓮遠嫁盧森堡並定居，繼續著乒乓球事業。

談及自己5次奧運之旅，倪夏蓮稱印象最深刻的兩次是悉尼奧運和北京奧運。2000年悉尼奧運會，37歲的倪夏蓮代表盧森堡出戰，打入女子單打16強，這是倪夏蓮的奧運首秀，亦是盧森堡乒乓球第一次亮相奧運會。45歲「高齡」時，倪夏蓮仍代表盧森堡參加國際賽事，並獲得2008北京奧運會的入場券，角逐女子乒乓球單打比賽。

倪夏蓮表示，多年堅持聽起來不可思議，但做起來一步一步很踏實。「我答應的事，會想辦法做好，除非覺得力不能及，比如我曾兩次拒絕參加奧運會。如果沒有好狀態，寧可放棄。我只是做了應該做而且可以做到的事。」

被問到如若當初沒有退出國家隊，如今的生活會是怎樣的？倪夏蓮說從未後悔過自己的選擇。「我現在很幸福，享受當下每一分鐘。當年離開國家隊是合適的選擇，一方面給後起之秀騰挪空間，一方面有機會繼續讀書，把中國乒乓球的好東西帶到國外。在西方人面前，我是真實的存在，如果能消除他們對中國人的一些誤解，我會非常欣慰。」

倪夏蓮續稱，「當然我做人做事有底線，祖國永遠是祖國，我是嫁到盧森堡了，是這裡的媳婦，『婆婆』和『母親』和睦相處，我最開心。」、「我在中國學好了本事，雖然代表盧森堡參賽，但仍是中國人的形象。這說明我們乒乓球厲害啊，連大媽都能打奧運會，是不是？我沒有壓力，非常享受比賽。」

此外，倪夏蓮還表示是丈夫兼教練托米·丹尼爾森以及孩子們的支持，令她堅持至今，「作為妻子、媽媽、女兒，我沒有後顧之憂，全身心投入到事業中。」至於倪夏蓮會否參加3年後的巴黎奧運會，托米·丹尼爾森稱，「對高水平競技來說，61歲是絕對高齡，但她如果能保持健康的話，我們會讓夢想成真。」