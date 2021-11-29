英超｜佐真奴二傳辛祖險成罪人　杜慈賽後表明一點護麾下

英超「藍紅大戰」，彷彿操控在車路士隊長佐真奴的手中，這名意大利中場一記大意失誤，間接「助攻」查頓辛祖開紀錄，幸好其後他將功補過，12碼建功射入追平一球。車路士主帥杜慈賽後維護麾下，直言佐真奴受現場影響下才犯錯。



車路士主場迎戰曼聯，佐真奴戴上隊長臂章領軍，今場兩個入球也與他有直接關係。戰至下半場初段，般奴費南迪斯後場一次大腳解圍，中圈的佐真奴無壓力下欲控定皮球，豈料甩腳，查頓辛祖見機不可失，衝前「打荷包」並長驅直進，輕鬆射破艾度亞文迪的十指關，這名車路士中場懊惱不已。

C朗位列後備 曼聯作客1：1賽和車路士

佐真奴「二傳」查頓辛祖，車路士下半場初段先失守。（路透社）

佐真奴今仗不分負上罪人之名，多得雲比沙卡，這名曼聯右閘禁區內防守解圍時，不中皮球卻踢跌堤亞高施華，球證安東尼泰萊毫不猶豫吹罰12碼，佐真奴充當劊子手，迪基亞捉錯路入網，69分鐘成功贖罪，為車路士追成1：1平手，以30分在聯賽榜繼續領群雄，力壓曼城及利物浦力保榜首席位。

佐真奴12碼中鵠，洗脫罪人之名。（路透社）

佐真奴一不小心成為「藍紅大戰」的主角，車路士主帥杜慈當然維護自己的球員，直言佐真奴有苦衷，「他（佐真奴）有點錯判形勢，我亦認為球場的燈光對他有影響，他因此而犯錯。」

縱然犯錯，沒有打擊佐真奴的信心，杜慈同樣盛讚這一點，「當你賽事中有失誤後，再處理12碼並非一件易事，而佐真奴未有受影響，顯示他強大的心理質素，我感到十分高興。」