車路士「帶刀侍衛」再展最強攻力　37歲施華護空門也搶鏡｜歐聯

歐聯H組，車路士以4：0主場大勝祖雲達斯，5戰1勝1負得12分，提早晉級，並壓過祖記升上小組榜首。車路士的後防又展現恐怖攻力，4個入球中有兩個來自後防，列斯占士及杜利奧查洛巴各建一功，其中右翼衛列斯占士更以5個入球，暫列隊內射手榜首。然而，數今場最搶鏡的時刻，屬於37歲中堅老將堤亞高施華，他在上半場於門線踢走艾華路莫拉達的笠射，幫球隊保住清白之身。



堤亞高施華這記護空門姿勢分十足，亦都成功解圍。（Getty Images）

【多角度看堤亞高施華護空門】

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在28分鐘，祖記前鋒莫拉達單刀埋門，挑過車路士門將艾度亞文迪。文迪已經投降，但堤亞高施華沒有放棄，跑到門前，在門線前伸盡右腳，剛好解圍，踢走皮球，幫車路士保住當年1：0的領先優勢。若果那時被祖記扳平，恐怕車路士就未必可以贏得那麼輕鬆。

車路士Twitter報道即時戰情時，以「英勇時刻」形容施華的護空門，阻止了一個必入波。

今場大勝祖記4：0是杜慈執教車路士的第50場比賽，戰績是32勝11和7負，當中31場保持清白之身，只失24球。

Thomas Tuchel's record as Chelsea manager:



◉ 50 games

◉ 32 wins

◉ 11 draws

◉ 7 defeats

◎ 81 goals scored

◎ 31 clean sheets

◎ 24 goals conceded

🏆 Super Cup

🏆 #UCL



It's not going too badly. 😉 pic.twitter.com/BxJo5hBHoL — Squawka Football (@Squawka) November 23, 2021

車路士防線繼續搶鏡，他們除了做好本份，沒有失球之外，還貢獻兩個入球，首先是中堅杜利奧查洛巴在25分鐘開紀錄，來自另一名中堅魯迪格的助攻；跟住在55分鐘，列斯占士在遠柱無人看管，心口一控，右腳一拉，為球隊射成2：0。值得留意的是，列斯占士今季已經攻入5球，暫時是車路士隊內的入球最多的球員！

查洛巴為車路士先開紀錄。（Getty Images）

列斯占士今場有5次射門，射入1球。（美聯社）

其實不只是列斯占士，今季車路士眾守將進攻大爆發，人人都變成「帶刀侍衛」，真的令對手防不勝防！列斯占士各項賽事5入球5助攻，交出了翼鋒甚至前鋒的進攻數據，另一邊的左翼衛芝維爾也不弱，有3入球1助攻，今場有入波的查洛巴亦累積了3個入球。魯連格有2入球2助攻，馬高斯阿朗素及堤亞高施華同樣是1入球1助攻，而安達斯基斯坦臣都有1個入球。