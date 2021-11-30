足球熱話︱「傷追人」卡路爾1K人工踢雷丁　重拾足球純粹與快樂

卡路爾（Andy Carroll），一個任何熱愛足球人士也深感惋惜的名字。由母會紐卡素，到加盟利物浦，只差一步便能成為一流球星。

無奈傷患不斷侵襲，流落韋斯咸、回到紐卡素也踢不回昔日水準。今年7月約滿紐卡素後，慘無球隊收留，近日加盟英冠球隊雷丁，人工只是1000英鎊，是他在紐卡素時的75分一。



卡路爾加盟雷丁，人工只是紐卡素的1/75。（Instagram＠andytcarroll）

他對上一份工，效力紐卡素時周薪7.5萬英鎊，如今僅領1K，幾乎跟做善事差不多。卡路爾直言，「我只想盡快再次踢足球，好一段時間不能踢，實在很艱難。」

「我已經一段時間無落場了，希望可以重拾狀態，取得入球。」他果然說到做到，加盟後頭兩仗後備上陣，今輪作客史雲斯首次正選上陣，即為雷丁攻入一個精彩入球。他突破越位陷阱，接應隊友長傳後扭過對手射入2：1反超前一球。史雲斯下半場一度扳平2：2，車路士借將真禾特（Danny Drinkwater）為雷丁攻入3：2奠勝一球，全取3分。

卡路爾首次為雷丁正選上陣，即取得入球。（Twitter＠Reading FC）

英冠球隊財力理應不弱，為何只開出如此低人工給卡路爾？事緣這支球隊因違反財政條例，被罰禁止買賣球員，並將最高人工上限定為周薪1000英鎊。

目前在英冠24支球隊排21位的雷丁，急於提升戰力，卡路爾則渴望再次重返球場，雙方一拍即合，雷丁給他開出一紙2個月短期合約，希望帶來雙贏局面。雷丁領隊包奴域（Veljko Paunovic）稱，「卡路爾尋找生涯新挑戰，我們正需要一個像他那樣質素與經驗兼備的球員。」

點圖睇：快樂的卡路爾

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從財政或足球事業發展的現實角度來看，卡路爾選擇雷丁，表面上不會是個好選擇。然而體育運動向來不能純粹以商業價值來計算，他自加盟雷丁後，找回足球的純粹與快樂，無論是練習或是後備上陣，總是笑容滿面。今仗對史雲斯，他入球後，更拔起角球旗，坐在草地上帶領一眾隊友一起做出划艇動作慶祝，身為5個子女的父親，臉上掛上孩子一樣的真摰笑容，滿足感豈能單單以人工來衡量？

對於這個充滿創意的入球慶祝動作，卡路爾說，「球隊會議時，領隊包奴域說我們坐在同一條船上，就是這樣。我招手叫隊友過來，說着我們全在同一船上，出發吧！」不幸的是，他在比賽81分鐘傷出。但願他並無大礙，能盡快回到賽上，給世人再次看到他卓越的足球技術。

點圖睇：卡路爾與孩子們

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