【英超】真禾特慈善派對後開車自炒　醉駕被捕獲保釋

車路士中場真禾特（Danny Drinkwater）日前參加一個慈善派對後，自行駕車離開卻「自炒」引發交通意外，兩名女乘客受輕傷，這名英格蘭球員亦因醉駕被捕，暫准保釋，5月提堂。

據了解，事發於周一（9日）凌晨在柴郡米爾區，當時真禾特與友人參加完優閒服主題的慈善派對，自行駕車離開遇上意外。柴郡警方的報告中指出，車上兩女及一男受了輕傷，在現場接受治療。29歲的真禾特因醉駕被捕，現已獲釋，5月13日將要出席法院聆訊。

真禾特今季上陣機會寥寥無幾。（Getty Images）

真禾特5月將要上庭。（Getty Images）

今季只上陣一次

真禾特2016年以3500萬鎊由李斯特城轉投車路士，但一直都未能爭到正選一席位，尤其是在沙利的帶領下，今季只曾於社區盾上陣過30分鐘。

曾代表英格蘭3次的真禾特，為曼聯青訓出身，2012年加盟李斯特城，在2015至16年童話式奪標球季，為時任主帥雲尼亞里的中場核心之一。

真禾特周一參加派對後開車「自炒」。（Getty Images）

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