羽毛球｜戴資穎力壓陳雨霏　偕麟洋配奪年度最佳　卻惹網民狂洗版

中華台北羽毛球手戴資穎雖然失落東京奧運金牌，但她日前獲選世界羽聯年度最佳女球手，在2021年完結前再添一項殊榮，也為出戰12日展開的世界錦標賽壯行色，誓要力爭人生首個世界冠軍。



雖然「小戴」未有出戰年終賽，因而無法出席於印尼舉行的頒獎禮，但她早已錄製影片，答謝各方支持。戴資穎今年出戰4個賽事，斬獲1金3銀，包括東京奧運女單銀牌；她亦穩佔世界排名第一多時，自2020年3月重返首席後，一直未曾旁落「世一」。

除了戴資穎，中華台北男雙「麟洋配」王齊麟/李洋亦奪得最佳進步獎。

戴資穎首次奪得年度最佳女球手。（Getty Images）

中華台北球手攜手揚威年度頒獎禮，奧運女單金牌陳雨霏卻未能奪獎，惹來不少網民批評世界羽聯賽果不公，但亦有球迷認為小戴穩佔世界排名第一接近200周，加上一面奧運銀牌，絕對實至名歸。

中華台北「麟洋配」奪年度最佳進步獎。（Getty Images）

戴資穎自東京奧運後便未有比賽，讓球迷久候多時，不過她將出戰12日舉行的世界錦標賽，力爭打破連續5屆8強的魔咒，誓要奪得職業生涯首座世界冠軍。戴資穎是次位列女單首號種子，勁敵陳雨霏未有參賽，日本的奧原希望則因傷退出。