羽毛球．年終賽｜鄧謝4強負傷勇戰不敵日本組合　下周轉戰世錦賽

世界羽聯巡迴賽年終賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪在4強面對日本組合渡邊勇大／東野有紗，在帶傷比賽下苦戰67分鐘，最終以21：19、9：21及19：21被日本組合反勝，宣告4強止步。

鄧謝之後會休息一周，在月中會轉戰西班牙舉行的世錦賽。



首局雙方已互相緊咬對手，多次互換領先位置，最終鄧俊文和謝影雪在19平手後咬緊牙關，連取兩分，先取第一局。

第二局戰況較為一面倒，渡邊勇大／東野有紗完全控制戰局，最終這對日本組合以21：9輕鬆追回1：1。

鄧謝4強勇戰不敵日本組合（按圖放大）

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決勝局雙方爭持激烈，一直未有讓對方拉開，當日本組合領先15：13時，謝影雪因為一次救波而拉傷，需要短暫在場邊治理，其後回到場上再戰，二人仍然未有放棄，先後打至15、16、17、18及19分平手，可惜最後日本組合一鼓作氣連取兩分，以21：19取下第三局。

渡邊勇大／東野有紗打入決賽，對手會是另一場準決賽馬來西亞的陳炳橓／吳柳瑩，以及泰國的普亞華蘭魯羅（Dechapol Puavaranukroh）/泰拉坦娜齊（Sapsiree Taerattanachai）的勝方。

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月中夥其餘港將出戰世錦賽

至於鄧俊文／謝影雪將會聯同其餘港將，轉戰12月12日至19日於西班牙韋爾瓦（Huelva）舉行的世錦賽。鄧俊文／謝影雪較早前經過抽籤後首圈輪空，已直入32強迎擊愛爾蘭或印度組合，16強或對丹麥的Mathias Christiansen ／Alexandra Boje。

至於男單方面，港將伍家朗及李卓耀分別被列為男單8號及13號種子，兩人同被編入下線賽區，世界排名第9的伍家朗首圈迎戰印度球手Prannoy Kumar，如打入8強大有機會遇上東奧金牌得主、世界「一哥」丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）；另一邊廂世界排名15的李卓耀先與代表美國的台裔球手舒之顥爭入32強，若再過一關將在16強硬撼另一丹麥好手安頓臣（Anders Antonsen）。