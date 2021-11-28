羽毛球印尼公開賽︱女雙決賽瘋狂對拉192板　仍不及香港組合紀錄

羽毛球印尼公開賽女雙決賽，日本組合志田千陽／松山奈未與印尼組合波莉（Greysia Polii）／拉夏育（Apriyani Rahayu）激戰一場。首局戰至17：17時，雙方打出全場最扣人心弦的一分，足足對拉了192板。

最終日本組合打出界，不過她們未有放棄，更連續以兩局21：19勝出，贏得生涯首場BWF超級1000級別巡迴賽冠軍。



由往績到世界排名，34歲的波莉與23歲的拉夏育，均勝過志田千陽／松山奈未，這對東京奧運女雙金牌得主，主場強勢出戰印尼公開賽，志在必得。

不過志田千陽、松山奈未這對日本組合，勝在狀態大勇，上周剛贏得印尼大師賽，今周在印尼公開賽再次殺入決賽。

志田千陽／松山奈未連奪印尼大師賽和印尼公開賽兩冠。（Badminton Photo）

雙方在首局已僵持不下，戰至17：17平手，進入局尾關鍵一分，兩邊也不希望輸，於是由互相抽擊，漸漸變成攻守對拉，雙方「抽來也抽去」，結果足足打了192板。

國際羽聯（BWF）將精華影片上載至社交平台，引來網民議論紛紛：「是世界紀錄吧」，這一板羽毛球馬拉松，在日本組合擊球出界下結束。

波莉／拉夏育辛苦贏得這一分，卻未能笑到最後。志田千陽／松山奈未發揮凌厲後勁，以21：19取下這一局，次局再以同一比數再下一城，終結比賽。

點圖睇：可愛的志田千陽／松山奈未

+ 6

波莉／拉夏育、志田千陽／松山奈未4人合力創下瘋狂的192板羽毛球馬拉松，卻仍與世界紀錄有一大段距離，而創造紀錄者，正是香港人熟悉的羽毛球代表謝影雪與她的女雙前拍檔潘樂恩。

波莉（左）與拉夏育（右）主場打入印尼公開賽決賽，可惜未能笑到最後，決賽落敗得到亞軍。（Badminton Photo）

2015年丹麥羽毛球公開賽16強，謝影雪夥拍潘樂恩面對日本組合福萬尚子/與猶胡桃，謝潘配以21：15先取首局，次局日本組合領先17：15時，雙方球來球往，既攻不下對手，也擋得住來球，各不相讓下，足足打了4分35秒，合共來回255板，刷新羽毛球最長來回球世界紀錄。

從影片中可見，當時現場觀眾由等到無甚反應，到「開汽水蓋」喝倒采，繼而逐板為她們呼叫，到日本組合一板抽向港隊女將身前終擋不住羽毛球時，全場掌聲雷動。謝影雪與潘樂恩失分後雙雙彎下腰，一臉頹然。主球證更格外開恩，讓4位球手到場邊抹汗稍為休息，才繼續比賽。事後潘樂恩指出，那球打至最後2分鐘時已經感覺麻木，打完一刻感覺很累。

那一局日本組合以21：15勝出，決勝局謝影雪／潘樂恩重整旗鼓，以21：14拿下，局數2：1晉級，8強不敵另一對日本女雙組合垣岩令佳／前田美順出局。

今日贏得生涯首場BWF超級1000級別巡迴賽冠軍的，不止志田千陽和松山奈未，還有韓國19歲超級新星安洗瑩。她在女單決賽遇上泰國「一姐」拉查諾，以21：17、 22：20贏得比賽，同樣繼上周印尼大師賽後，再贏得印尼公開賽。

重溫謝影雪／潘樂恩創下世界紀錄的一板（片中52分20秒至56分55秒）