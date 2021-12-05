港超聯︱理文4球大勝　陳曉明拒評U23醉酒風波：這沒意思

港足U23（香港23歲以下代表隊）傳出早前赴日本作賽時醉酒鬧事，香港U23（港超聯球隊）周日（5日）再度大敗一場、慘吞理文4蛋。

為理文建功，另再間接製造一記入球的翼鋒張憙延，亦是港足U23成員，他賽後如何回應？



今仗雙方實力懸殊，理文即使有鄭兆均、洛迪古斯等傷兵，也收起顏樂楓、袁皓俊等主力，但上半場6分鐘已取得入球。張憙延右路開出角球，迪高頭槌改變方向，反應快的荷西安祖撞入成1：0。

理文前鋒杜查祖利亞今仗梅開二度。（袁志浩攝）

理文4度近門失機 基華尼頓發脾氣

理文及後有中村祐人離門3碼頂中楣，但這位日裔中場到40分鐘就交出助攻，左路近底線拗腰傳中，由張憙延衝前抽射得手，拋開領先優勢至兩球。

換邊後理文並無放軟手腳，但前線埋門往往只差最後一腳，亞哥斯達、基華尼頓跟前日職中鋒杜查祖利亞都先後於小禁區內失機。

港超聯：香港U23對理文。（袁志浩攝）

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當中基華尼頓更一度心急得發脾氣，把皮球踢向底線廣告牌，令主帥陳曉明亦要走到場邊勸他冷靜下來，高呼：「只想着入球的話，你就想不到怎樣踢。」

最後基華尼頓更被換走，不過理文再憑杜查祖利亞分別於60及93分鐘連入兩球，以4：0輕取香港U23，賽後升至第5位。

醉酒風波影響球員心情 陳曉明拒評論

港足U23的醉酒風波仍是球圈最近一周焦點所在，主帥張健峰再次重申，有關新聞對香港U23今日出賽影響不大。「我甫回香港已向全隊交代發生什麼事，告訴他們職業球員或紀律是應該做什麼。他們有些平常的行為也做不好，應要着緊一點去做。」

張健峰身兼香港U23主教練及香港23歲以下代表隊主帥。（袁志浩攝）

足總至今暫未公布涉事球員，作為港足U23成員的理文翼鋒張憙延指，有關新聞難免影響心情，「但做好自己，就唔會畀人話。」他今仗獲教練團委以重任，不下10次負責處理角球及罰球，最終更取得自己在聯賽首球，心情興奮。「想把入球送給家人、過世的婆婆及狗仔。死球很重要，開得不好等同浪費機會，希望保持準繩度。」

理文主教練陳曉明則指，隊內有自己處理紀律問題的做法，「他（張憙延）今日踢得很集中，至少明白職業足球是什麼一回事。」惟陳曉明表示不會評論足總處理手法，「又不是我話事，說什麼也沒意思，先顧好自己球隊吧。」

理文主帥陳曉明表示不會評論足總處理「醉酒風波」的手法。（袁志浩攝）

香港U23代表隊疑有個別球員赴日作賽時醉酒鬧事：