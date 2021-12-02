足總證港足U23於日本醉酒鬧事　CEO批破壞形象：健康飲就無問題

香港足總行政總裁譚秋朗證實，港足U23早前到日本比賽後曾醉酒生事，足總會將事件交由紀律委員會處理。



早前有媒體指，港足U23上月到日本出戰U23亞洲盃外圍賽、兩戰全敗出局後，有球員在酒店醉酒生事，主教練昨日被問起時未有否認傳聞，僅指自己已向足總提交報告，一切資訊待足總向公眾發布。

足總今午召開董事會，行政總裁譚秋朗會後各傳媒證實相關事件，但澄清足總在球隊返港隔離期間，已向每個球員了解詳情，並於11月將事件通知港超球會。

足總11月中收到日本足協提供最新資訊後，便將事件加入至今日董事會議程內，最終決定交由紀律委員會處理。「情況不如傳媒報道般，說我們處理『稍慢』。我們不希望外界有猜測，所以透過正常渠道發放資訊。」

足總CEO譚秋朗回應港足U23紀律事件。（袁志浩攝）

足總CEO：港隊球員健康飲酒沒問題

譚透露，足總已向日本足協道歉及賠償，並得到對方配合。譚秋朗雖形容事件「嚴重」，認為球員身穿港隊衫必須有既定紀律及形象，並為事件負責；但他在追問下表示，港隊球員若適齡、在合法情況下飲酒，屬可以接受的範圍。

「當時容許他們到樓下買紀念品，旁邊有得賣（酒）。若在自己房休閒、健康咁飲、慶祝OK，鬧事就不好了，這麼大個人，應自己識做吧。」

港足U23於10月底赴日參加U23亞洲盃外圍賽，卻鬧出風波。（HKFA）

至於涉事球員名單、潛在處罰及判決日期，足總通通未有公布。被問到這會否連累部份無辜球員遭「拖落水」、影響形象，譚秋朗指：「我覺得不會受影響，沒有涉事就光明正大，不怕別人講，因很快就水落石出。」

另外，足總競賽部主管劉綽姿上周突然離任，譚秋朗否認足總辭退對方，強調是對方以個人理由請辭。自譚秋朗上任後，足總先後多次出任高層或資深員工的人事變動，惟他重申此乃個別事件，屬正常流失，「我上任時說的改變，是希望善用資源，跟『瘦身』無關，現在會盡快填補有關空缺」。

港隊兩年前亦發生同類事件，了解有關報導：

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