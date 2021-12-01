傳港足U23赴日比賽後醉酒生事　主教練已向足總交報告：不便回應

近日有傳港足U23早前到日本參加U23亞洲盃外圍賽後，部份球員於酒店內飲醉酒生事，主教練張健峰今日回應時未有否認，並稱已向足總提交報告，一切資料有待足總公布。



有傳媒報導，港足U23上月到日本參賽後，有球員在下榻酒店醉酒生事，期間意外破壞公物。

兼任港足U23主教練、港超新軍香港U23主帥張健峰今日被問及有關消息時，他並無否認，「我已把所有在日本發生的情況向足總提交報告，已完成了我的工作，所以不方便再提及，或加太多意見，否則會影響整件事。」

港足U23早前赴日參賽，被指於賽事完結後於酒店醉酒生事。（香港足總）

他強調足總未有禁止他就事件發言，惟認為所有資訊應由足總發布會較好。記者問他如何看待足總在事件發生超過1個月後仍未披露有關紀律問題，張健峰指：「這是足總的選擇，不回應了」。

香港U23及港足U23主帥張健峰未有否認傳聞，僅稱已向足總提交報告。（袁志浩攝）

香港U23今晚於菁英盃分組賽以0：2不敵標準流浪，隊中成員袁世傑、畢頓、黃智康、張俊軒、謝家榮均有份赴日本參賽。

被問謝家榮曾不入大軍名單 張健峰：唔太關事

袁世傑跟畢頓完成隔離後已於上月21日鬥港會的聯賽中正選披甲，而黃智康與張俊軒上周足總盃8強亦有出場，唯獨正選守門員謝家榮兩戰都未入大軍名單；今日菁英盃對標準流浪才列後備。

被問到情況是否跟上述紀律問題有關，張健峰稱「唔太關事」，又指事件未有影響球隊今仗士氣及表現。「之前跟龍門教練討論過，會有足夠機會讓其他守門員出場，他們落場也做得很好，所以跟家榮一直都在競爭。」

港足U23守門員謝家榮返港後一直未為香港U23披甲，張健峰稱他缺陣跟紀律問題「唔太關事」。（資料圖片／袁志浩攝）

另外，外界有聲音指張健峰應為今次事件負上責任，他重申自己仍謹記做教練的初心，「我知道自己為什麼做教練、想為球員帶來什麼，處處都為他們著想。當然我經驗不足，但相信自己做的一切都在幫助球員。」

香港U23菁英盃不敵標準流浪比賽圖輯：（按圖放大）

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這已是近年第二次發生同類事件，2019年有媒體爆出港足U18到泰國集訓期間，部份球員跟助教身穿港隊制服到酒吧消遣。

事件被時任球隊主教練安頓發現，據指他懲罰球員的過程中曾將水樽掟向球員，最終被投訴後停職至離任，球員則獲「寬容」處理、未有受罰；然而安頓今年已回歸足總，升任技術總監。

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