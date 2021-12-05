劍擊｜男子佩劍隊經歷人腳變動　為了杭州亞運　目標仍然一致

上屆雅加達亞運，林衍聰率領男佩摘下團體賽銅牌，羅浩天又於個人賽奪得季軍。

三年後的今天，被視為接班人的羅浩天，怎樣面對「大師兄」林衍聰退役後的亞運？



港隊將以世界排名及本地排名決定杭州亞運參賽名單，故一眾劍手均在本地賽事力爭分數，冀獲亞運資格。

男子佩劍本地排名第一的何思朗，今日在劍擊挑戰盃意外於16強遭16歲小將謝匡泓淘汰，後者與港隊主力羅浩天、陳智軒及周頌羲分途闖入4強，最終羅浩天在決賽以15：12力克陳智軒稱王。

羅浩天（右）在決賽力克陳智軒封王。（盧翊銘攝）

男佩將在明年一月展開世界賽之旅，是次挑戰盃是出發前最後一個本地賽，今日過關斬將未遇太大考驗的羅浩天坦言今仗較上周公開賽放鬆，「每次打比賽都有壓力，但今次相對放鬆，最後一場本地賽，好似打完就放低啲嘢咁，放開來打。」

惟這個冠軍不完全反映狀態，他坦言現時不是最佳狀態迎戰國際賽，「出去比賽、集訓再提升狀態，隊內競爭始終較小競爭性，大家熟習對方打法。」

問到遠赴歐洲戰世界賽期望，賽後心情輕鬆的羅浩天笑言：「希望唔好死。」（葉詩敏攝）

林衍聰退役後，羅浩天成男佩領軍人物。（葉詩敏攝）

至於決賽對手、本地排名第4的陳智軒，坦前賽前因積分與第5名的李澤峰接近而略有壓力，「現在定了名單，可以全心全意備戰亞運。始終這兩年因為疫情，大家準備不夠。」

陳智軒坦言有機會轉全職備戰亞運。（盧翊銘攝）

現時男佩前4為何思朗、羅浩天、陳卓謙與陳智軒，意味4人落實出戰明年杭州亞運。上屆男佩在林衍聰率領下於團體賽奪銅而回，羅浩天更取得個人銅牌，大師兄在亞運後功成身退，羅浩天被視為男佩領軍人物，後者是否準備好率領劍隊再戰亞運？

羅浩天坦言：「我覺得永遠不會有準備好的時候，但透過每次比賽、集訓，大家一心一意向住目標，起碼要保持到上屆成績，再突破下一步。」

羅浩天表示男佩目標一致，至少保持上屆銅牌佳績。（葉詩敏攝）

本地賽在近數個月接連舉行、世界賽及亞運在即，劍隊見標一致，「復賽後大家開始有返目標，之前保持練習叫保持狀態，但心態上始終不是比賽Mode。」他說。

除了羅浩天外，陳智軒亦是兼職運動員，他不諱言工作或對備戰亞運有影響，而劍隊都想專心準備亞運，「有機會轉正職一段時間，大家會專心練習，全職會畀返個責任自己。」

在雅加達亞運的3年後，男佩因林衍聰退役有所轉變，亦感受到花劍奧運金牌對香港劍擊的改變，唯一不變的，是他們仍然對劍擊一心一意，目標一致。

港隊代表出戰挑戰盃（按圖放大）：