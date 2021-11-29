劍擊｜港隊聘佩劍新教練未有新消息　冀為團隊帶來新衝擊

距離杭州亞運不足一年，香港劍擊隊籌備明年初分途出擊，離港約半年，再度參加國際賽，希望以最佳狀態出戰亞運，力爭衝破上屆2銀6銅的佳績。

花劍隊在法籍教練Gregory Koenig加盟後，港隊表現突飛猛進，佩劍隊當然希望照辦煮碗，找來新教練為隊伍帶來衝擊，可惜一直只聞梯響，離港在即，能否聘請新教練仍是未知數。



香港劍擊隊總教練鄭兆康早前明言，希望來年的杭州亞運添金牌，花劍有奧運金牌得主﹑「香港劍神」張家朗坐鎮；重劍亦有前「世一」江旻憓，爭金有望，反觀雅加達亞運袋走兩面銅牌的佩劍隊，戰績較為暗淡，衝擊獎牌並不簡單。

亞洲佩劍強手林立，韓國實力超班，伊朗同在世界前列，還有日本﹑中國﹑哈薩克﹑越南等地，競爭非常激烈。值得一提的是，日本隊換教練後進步神速，早前法國舉行的佩劍大獎賽，男子佩劍選手吉田健人勇奪季軍，這名日本劍手在上屆亞運個人賽早在16強止步。

日本佩劍隊最近換上新教練後，早前的國際賽隨即登上頒獎台。（FIE圖片）

佩劍同樣希望有突破，早在陝西全運後，「大師兄」林衍聰曾透露正物色新教練，惟「康教練」表示仍在商討的階段，暫時未有新消息。聘請新教練一事，如今要與時間競賽，事關佩劍隊將在明年初離港備戰亞運，倘若新教練未能在今年內履新，否則四出征戰時便更難請人。

上屆亞運獨攬兩面銅牌的羅浩天表示，對團隊有新衝擊無論如何也是好事，「如果沒有新教練，一切就像以前一樣，但有新教練的話，必定可以為團隊帶來不同的新元素﹑訓練模式，對我們改善戰績也有幫助。」

話雖如此，羅浩天坦言時間緊逼，就算能否聘請新教練也好，也不影響他來年的備戰亞運的大計，「作為運動員，並不能全都依賴在教練身上，無論有沒有新教練，同樣要靠自己的努力進步，加上我明白時間短促，已經做好心理準備。」

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香港公開賽奪亞的羅浩天，直言有新教練對團隊有正面幫助。（李澤彤攝）

改變，絕非一定有正面的影響，香港公開賽稱霸的何思朗難言現時是否換教練的好時機，「現時的匈牙利籍教練從小栽培我，不論我惹上什麼麻煩，他也對我不離不棄，沒有他就沒有今天的我。現時教練團隊有變動的話，必定有好與不好，『掌心又係肉，手背都係肉』，所以難以作出選擇。」

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何思朗一直視匈牙利籍教練Geza（左一）為恩師，多年來從教練身上獲益良多。（FIE圖片）

同日上演花劍賽事的精彩畫面：

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