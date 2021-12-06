乒乓年終賽｜杜凱琹不敵日本少女早田希娜　扳回一局仍止步8強

香港乒乓代表杜凱琹續戰乒乓年終賽總決賽（WTT Cup Finals），繼在16強爆冷以3：0淘汰新科世界冠軍王曼昱後，今日（6日）在8強鬥日本球手早田希娜，



今夏在東京奧運助港隊奪得女子團體銅牌的杜凱琹，今次於年終賽第一圈（16強）已擊敗王曼昱，賽後教練張瑞以「進攻兇狠、頭腦清晰」盛讚。

晉級8強後的對手早田希娜雖然年輕，但21歲的她在剛過去的世界錦標賽已分別在混雙和女雙獲得亞軍，女單世界排名亦達17位，不容小覷。

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杜凱琹在第一戰3：0擊敗王曼昱，相當震撼。（Getty Images）

左手的早田希娜打法進取，急攻之下，杜凱琹首局以1：11大敗，第二局這位港乒女將表現有所改善，但仍屢遭早田取分，5：11再輸一局。

無路可退之下，杜凱琹第3局早段打出一段3：0，但轉瞬間又被追平3：3，即要求暫停，教練張瑞趁機指導，賽事繼續後，杜凱琹即一口氣連取4分，領先至10：6下迎來關鍵分，她亦沒有錯過，以11：6扳回一局，仍落後1：2。

2000年出生的早田希娜現年21歲，今年在世界錦標賽奪得混雙及女雙銀牌。（Getty Images）

進入第4局，杜凱琹初段雖落後0：3，但她顯然較第一局冷靜得多，一度在分數上緊咬對手，戰至5：7時遭連取兩分落後至5：9，仍咬牙追至8：10，惜最終未能再保住比賽分，以8：11再輸一局，1：3落敗，8強止步。

年終賽總決賽是今年首辦的新賽事，根據國際乒聯（ITTF）11月16日公布的世界排名，只有男、女子單打排名前16位球手才可參加。每個國家不設參賽人數限制，如有球手退賽，則依世界排名遞補，比賽高手如雲，是一項「含金量」十分高的賽事。